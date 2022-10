MotoGP: Gibernau rivela da cosa dipende il recupero di Marquez

Gibernau commenta il ritorno di Marc Marquez in MotoGP e anche la lotta per il titolo tra Bagnaia e Quartararo.

Le performance di Marc Marquez al rientro in MotoGP sono sicuramente positive, non ci sono dubbi. Considerando che non è al 100% fisicamente e che guida una Honda con diverse problematiche, ciò che sta riuscendo a fare è davvero notevole.

Sembra che la scelta di effettuare una quarta operazione all’omero destro sia stata quella giusta. Lo aveva detto lui stesso che senza di essa non avrebbe potuto tornare a guidare al meglio, visto che l’osso era ruotato di 30° ed era necessario intervenire chirurgicamente per sistemare la situazione.

Tutto sta andando bene, visto che le condizioni fisiche del pilota sono in costante miglioramento. Sarà interessante vedere come andrà a Sepang, dove c’è una pista con una maggioranza di curve a destra e che può sollecitare particolarmente il suo braccio. Il Gran Premio della Malesia può essere un banco di prova importante.

Sete Gibernau su Marquez e titolo MotoGP

Sete Gibernau a Teledeporte ha espresso il suo pensiero sul ritorno di Marquez in MotoGP, evidenziando i suoi cambiamenti: “È un Marc diverso, ma quello di oggi è più che sufficiente per combattere. Penso che abbia margine di miglioramento, quanto grande lo dirà la sua testa, la sua capacità di prendersi i rischi di prima. Se vorrà prenderli o meno, lo scoprirà lui”.

L’ex pilota vede che l’otto volte campione del mondo è un po’ cambiato, prende meno rischi che in passato. Ma ciò è la naturale conseguenza degli anni travagliati che ha trascorso dopo l’infortunio di Jerez 2020. Normale dover modificare parzialmente il proprio approccio in sella per evitare nuovi problemi fisici.

Gibernau è stato interpellato pure sulla lotta per il titolo MotoGP che vede Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo principali protagonisti: “Abbiamo visto che tutto può succedere. Pecco si trova in una situazione mai vissuta prima. Non sappiamo come Fabio affronterà i prossimi due gran premi, però è stato in una situazione così prima, Pecco no. Quello che ha tutto da perdere ora è Bagnaia, mentre Quartararo deve vincere. E c’è Aleix Espargarò che ha il compito più difficile”.

Bagnaia è certamente il favorito, avendo 14 punti di vantaggio a due gare dalla fine del campionato. Però non può rilassarsi. Quartararo ed Espargarò andranno all’attacco a Sepang e lui dovrà essere bravo a gestire la situazione, evitando errori che rovinerebbero l’incredibile rimonta che ha fatto da Assen in poi.