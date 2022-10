Leclerc uomo Ferrari, fa squadra e chiama a raccolta: questo l’obiettivo

Charles Leclerc ha parlato alla stampa prima del Gran Premio degli Stati Uniti, dove spera di tornare a vincere. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio degli Stati Uniti non ha mai visto Charles Leclerc terminare sul podio, e per la Ferrari è stato portatrice di gioie e dolori in quel di Austin. Quando si corse ad Indianapolis, tra il 2000 ed il 2007, il Cavallino dominò la scena, con Michael Schumacher padrone nel 2000 e nelle edizioni disputate tra il 2003 ed il 2006, cedendo il passo a Rubens Barrichello nel 2002.

Al Circuit of the Americas invece, la Scuderia modenese ha trionfato soltanto nel 2018 con Kimi Raikkonen, lasciando gli altri domini a Red Bull e Mercedes, con la McLaren che ha ottenuto una vittoria grazie a Lewis Hamilton nel 2012. In questa stagione si è già corso negli Stati Uniti, con l’appuntamento di Miami che ha visto Leclerc ottenere la pole position, salvo doversi poi arrendere in gara alla Red Bull di Max Verstappen.

Questo è uno scenario che si è ripetuto tante, forse troppe volte nel corso di questa stagione, con la Ferrari padrona delle qualifiche per poi cedere il passo alla RB18 durante le corse, nelle quali si portano a casa i punti. Tutto ciò non ha reso la vita facile al Cavallino, che infatti si è ritrovato a pagare un distacco pesantissimo in classifica.

Verstappen ha già vinto il mondiale piloti, mentre la Red Bull chiuderà, a meno di disastri, i conti qui in Texas per quanto riguarda la graduatoria generale dei costruttori. A Maranello c’è tanto da lavorare, come si è ben visto in queste ultime gare: il consumo delle gomme è nettamente a favore del team di Milton Keynes, ed anche in chiave 2023 questo sarà un gran tema da risolvere.

Parlando dei piloti, Charles dovrà dare il tutto per tutto, dal momento che dovrebbe scontare 5 posizioni di penalità in griglia per via della sostituzione del motore termico. Ciò significa che in caso di pole position non partirà più avanti della sesta piazza, per cui la vittoria pare davvero un obiettivo irraggiungibile, ma in questo sport i pronostici lasciano sempre il tempo che trovano.

Leclerc, ecco le sue prime parole in quel di Austin

Un mondiale che non si concluderà con il lieto fine quello che ha visto protagonista Charles Leclerc, il quale è ora terzo in classifica. Aver concluso alle spalle di Sergio Perez sia a Singapore che in Giappone ha permesso al messicano di passargli davanti, e siamo sicuri che tra i due ci sarà una bella battaglia sino a fine stagione.

Charles è staccato di un solo punto, ma va detto che il titolo di vice-campione del mondo interessa relativamente, visto che per come era iniziata la stagione c’era l’interesse di fare molto meglio, e nessuno poteva immaginare che i conti si potessero chiudere con così tanto anticipo in favore di Max Verstappen e della Red Bull.

La Ferrari non ha tenuto il passo negli sviluppi, e gli errori di strategia, quelli dei piloti ed i guasti tecnici hanno compromesso tutte le speranze. Leclerc ci ha provato dando l’anima, ma c’è da dire che quando si assiste a scempi del genere da parte del muretto non è neanche facile mantenere la concentrazione, senza voler giustificare i clamorosi errori che abbiamo visto sino ad ora.

Leclerc ha introdotto il fine settimana di gara parlando delle aspettative per questo fine settimana di gara, dove dovrà attaccare per cercare di puntare alle posizioni di testa, sapendo che non sarà di certo facile: “Devo dire che sono soddisfatto di questa stagione, abbiamo fatto alcuni errori e so che dobbiamo migliorare. Qui cercheremo di essere competitivi, sappiamo che non sarà facile ma proveremo comunque a giocarcela. Vogliamo chiudere al meglio questa stagione, per preparare al meglio la prossima“.