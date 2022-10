F1, cosa fa oggi Kimi Raikkonen? Ha cambiato la sua vita (FOTO)

Kimi Raikkonen è uno dei miti assoluti della F1 di questi ultimi anni, ma ora che ha deciso di ritirarsi ha altri impegni molto importanti.

È molto probabile che girando per il mondo se dovessimo domandare a tutti gli appassionati di Formula 1 quale possa essere stato uno dei piloti maggiormente amati nel circuito, sarebbero moltissimi a rispondere Kimi Raikkonen, con il finlandese che di fatto non se ne è mai realmente andato da questo straordinario mondo.

Non ci sono dubbi sul fatto che il primo pensiero che salta alla mente di tutti i grandi tifosi della Ferrari in giro per il mondo quando si cita il nome di Kimi Raikkonen è il Mondiale del 2007.

Quel trionfo risulta l’ultimo della scuderia di Maranello, con il finlandese che ha dimostrato assolutamente di poter meritare l’ingresso nell’albo d’oro della Formula 1, con il suo successo che sicuramente è entrato nella leggenda.

La rimonta di quell’anno veramente non la dimenticherà mai nessuno, basti pensare che prima dell’ultima gara di Interlagos, il finlandese si trovava addirittura al terzo posto, staccato sia da Lewis Hamilton che da Fernando Alonso, entrambi in McLaren e intenzionati a farsi la guerra.

Il suo addio alla Formula 1 nel 2009 è stato un momento davvero molto duro da digerire, ma non poteva davvero rimanere lontano dal suo grande amore, nonostante certe frecciatine decisamente poco galanti, dunque tornò nel 2012.

La Lotus visse davvero un periodo d’oro con lui, con una serie di prestazioni che gli hanno garantito così il secondo ritorno in Ferrari nel 2014, anche se in questo caso solamente con un ruolo secondario, prima da guarda spalle di Alonso e poi di Vettel.

Nonostante questo anche il secondo periodo di Raikkonen nella Ferrari viene davvero molto piacevolmente ricordato da tutti gli appassionati, soprattutto per quei suoi Team radio che rimarranno per sempre nella storia.

Ormai però il finlandese è completamente abbandonato questa realtà, nonostante la sua passione per le automobili continui a rimanere ben salda nel suo cuore, per questo motivo non deve stupire la storia su Instagram che ha pubblicato poco tempo fa.

Kimi infatti si è messo in evidenza nel momento in cui cercava di insegnare a guidare una vettura da kart alla sua giovane figlia, ovvero Rianna Angelia Milana.

Si vedeva perfettamente come Raikkonen fosse molto emozionato per la situazione, perché nel momento in cui un padre riesce a insegnare i trucchi del mestiere alla propria figlia non può altro che scoppiare dall’orgoglio.

Ovviamente siamo solamente all’ABC e la vettura da Kart è davvero molto ridotta, soprattutto considerando come la piccola di casa abbia solamente cinque anni.

Di padre in figlia: Raikkonen diventa maestro

Sono già diversi mesi comunque che la piccola di casa Raikkonen dimostra assolutamente il grandissimo interesse nei confronti dell’automobilismo, con la speranza a questo punto che possa davvero prendere dal padre.

Ovviamente è assolutamente prematuro pensare al suo futuro, ricordiamo che stiamo parlando sempre di una bambina di 5 anni, con Kimi che però probabilmente non spingerà mai più di tanto per il suo ingresso in Formula 1.

Per quanto infatti sia stato in grado di diventare a tutti gli effetti una leggenda di questo sport, è altrettanto vero che in diverse circostanze ha criticato e non poco il mondo esterno della Formula 1, soprattutto tutto ciò che ci gira attorno.

Non è dunque assolutamente scontato che Raikkonen voglia questo per la sua bambina, anche se sicuramente non si può sputare nel piatto dove si è mangiato per tanti anni soprattutto grazie agli straordinari risultati ottenuti da Kimi.

Questo è stato il primo mondiale definitivamente senza Raikkonen in Formula 1, anche se non abbiamo grossi dubbi che qualche Scuderia probabilmente gli avrà fatto una corte spietata.

In Alfa Romeo era evidente come ormai il suo ciclo fosse finito, ma nonostante questo la sua sulla presenza permetteva alla Scuderia di poter diventare magicamente parte integrante fondamentale del Circus.

Le sue dichiarazioni infatti non sono mai state assolutamente banali, non ha mai cercato l’approvazione popolare con frasi fatte, ma forse è stato proprio questo che in realtà lo ha fatto diventare a tutti gli effetti l’idolo delle folle.

Forse tutto sommato è anche per questo motivo che il mondo intero della Formula 1 si augura che Rianna Angelia Milana Raikkonen possa in qualche modo prendere il posto del padre, perché con uno così sicuramente i suoi dettami verranno portati avanti. Oggi è anche il suo compleanno, tanti auguri ad Ice Man che ha spento 43 candeline.

L’importante per il futuro è che non si debba aspettare la crescita della giovane bambina per poter rivedere un’altra volta la Ferrari sul tetto del mondo, perché facendo due rapidi conti diventerebbe davvero enorme il lasso di tempo trascorso, con il record negativo di 21 anni senza titoli Mondiali, dal 1979 al 2000, che purtroppo si sta avvicinando sempre di più anche nel presente.