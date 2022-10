MotoGP, Bastianini ha un nuovo obiettivo: ecco di cosa si tratta

Il pilota del team Gresini, Enea Bastianini, ha ancora la possibilità di agguantare il titolo. Sarà dura, ma il messaggio lanciato dal centauro è straordinario.

Dopo la rimonta nel Gran Premio d’Australia, Enea Bastianini tornerà in sella alla sua Desmosedici GP21 in occasione della penultima tappa del calendario 2022. A prescindere da come concluderà questi ultimi due round, l’annata del romagnolo è stato super positiva. Non solo ha vinto le sue prime gare in MotoGP ma si è anche assicurato un posto nella squadra corse ufficiale Ducati nella prossima annata. Enea ha alternato grandissime prestazioni a qualche passaggio a vuoto naturale, considerata anche l’inesperienza e la moto dello scorso anno.

Su alcuni tracciati, nonostante un mezzo non aggiornato come le Desmo G22, è riuscito ad essere imprendibile. Tutto ciò porta ad immaginare un 2023 pazzesco con una lotta tra Enea e Pecco. Quest’ultimo potrebbe arrivare alla prossima stagione da campione del mondo, qualora riuscirà a chiudere la pratica su Quartararo nelle prossime due gare. Bagnaia si presenterà a Sepang, per la prima volta, da leader della classifica piloti con 233 punti. Dopo aver recuperato un distacco di 91 punti, il torinese è diventato il favorito assoluto per il titolo. Fabio Quartararo, crollato al suolo in Australia, è scivolato a -14 dal rivale italiano. Il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargarò, è a -27. Per il Bestia, matematicamente, la questione è ancora aperta, essendo a 191 punti ma una rimonta mondiale pare complicatissima.

Il romagnolo ha fatto dei grandi passi avanti, a Misano ed Aragon, lottando per il primo gradino del podio. E’ arrivato, nella prima occasione al secondo posto, mentre in Spagna ha beffato Bagnaia. Nelle ultime tre gare, invece, il pilota del team Gresini ha sofferto molto, anche a causa delle condizioni atmosferiche. In certi casi Enea ha fatto fatica anche perché non aveva mai corso su tracciati asiatici dove lo scorso anno la MotoGP non è stata presente. Nelle ultime tre uscite il centauro ha sofferto molto sin dalle prime prove libere e questo ha causato un cattivo piazzamento in qualifica e il risultato migliore in gara è stato un quinto posto in Australia, dopo il nono in Giappone e il sesto in Thailandia. Naturalmente partire dalle retrovie non ha aiutato il giovane ducatista.

Il circuito malese potrebbe riservare delle sorprese, tuttavia i due lunghi rettilinei dovrebbero favorire la Rossa di Borgo Panigale. Nelle parti guidate Fabio Quartararo, sulla Yamaha M1, potrebbe dire la sua ma nelle ultime settimane la Ducati è sembrata, nettamente, più avanti in tutte le aree rispetto alle moto giapponesi. Enea Bastianini potrebbe dare una grossa mano al suo futuro compagno di squadra, qualora dovesse frapporsi tra Pecco e Fabio. L’ultima edizione del Gran Premio si è disputata tre anni fa e il vincitore fu Maverick Vinales sulla Yamaha. Da allora la Ducati è cresciuta in modo esponenziale, vincendo tre titoli costruttori consecutivi. Anche Stoner tifa per Bagnaia nella lotta al titolo. Non perdetevi nemmeno una sessione. Ecco gli orari del Gran Premio.

Le sensazioni di Enea Bastianini

Bastianini ha ricordato, in conferenza stampa, i problemi avuti nella prima parte di gara in Australia, prima della rimonta: “E’ stato complicato, c’è stata l’esplosione del mio airbag ed è stato difficile fare quel giro; però il mio feeling era abbastanza buono. Abbiamo fatto la scelta giusta all’anteriore, sono riuscito a chiudere un po’ il gap che c’era e nell’ultimo giro ho cercato di stare il più vicino possibile per arrivare sul podio. Non ce l’ho fatta, ma sono davvero felice per quanto riguarda la mia scorsa gara perché a Phillip Island non sono mai riuscito a fare degli ottimi risultati. È la prima volta che possiamo veramente mostrare quello che siamo in grado di fare e quello che penso faremo poi l’anno prossimo. Sono soddisfatto!”

Enea sin dai test invernali in Malesia ha dimostrato di avere un grande feeling con la Desmosedici. “Provai la nuova moto durante i test invernali ero davvero contento ed emozionato perché questa moto è forte ed è stato bellissimo girare qui. Le condizioni a Malesia, sul piano fisico, non sono facili. E’ una sfida e siamo pronti a lottare assieme agli altri piloti, ma sarà più difficile dei test perché gli altri i piloti Ducati sono migliorati sulla GP22, anche nelle ultime 2, 3 gare. Ovviamente anche il mio risultato dipenderà da questo ma siamo pronti a chiudere questa stagione nel modo migliore possibile”.

C’è una certa chance di vincere il campionato quest’anno. Sono 42 punti da Pecco ma il Bestia ci proverà sino alla fine. “La mia chance è risicata – ha spiegato il romagnolo – ma cercherò di fare del mio meglio. Sarà importante essere veloci domani perché le qualifiche sono sempre la chiave per quanto riguarda il weekend di MotoGP e se parti da dietro è difficile, soprattutto considerando le condizioni, la temperatura sul tracciato e la temperatura delle gomme in calo. Io cercherò comunque di chiudere questo campionato nella top 3 perché penso che Aleix sia più vicino e lui potrebbe essere il nostro target”. In merito al futuro compagno: “Pecco sicuramente ha questa possibilità. Sicuramente ha questa chance perché è molto veloce, però dipenderà da Fabio. Anche perché lui sarà motivato a vincere il titolo quindi domani lo vedremo e poi capiremo il potenziale per il weekend”.