MotoGP, Stoner tifa Ducati: messaggio da brividi per Bagnaia

Stoner è a Phillip Island come ospite del box Ducati e può aiutare i piloti con la sua grande esperienza: ha elogiato Bagnaia.

In questo weekend c’è il Gran Premio d’Australia e non poteva mancare la presenza di Casey Stoner. Il due volte campione del mondo MotoGP ha deciso di esserci a distanza di tre anni dall’ultima volta in cui si è corso a Phillip Island.

Nel paddock ha avuto l’occasione di ritrovare diverse persone che conosceva già dai tempi in cui correva. Non era la prima volta volta che si faceva rivedere nell’ambiente del Motomondiale, però è sempre bello osservare un grande campione come lui.

E la sua presenza è ritenuta importante soprattutto per i piloti della Ducati, che lo ospita nel suo box. Avendo lui vinto per sei anni di fila sulla pista australiana, i suoi consigli possono essere molto preziosi. Francesco Bagnaia lo aveva detto già da giovedì che contava anche sul suo aiuto in questo weekend. E in generale ha raccontato che gli piacerebbe averlo come coach, cosa non possibile visto che l’ex rider vive nella sua Australia e non vuole tornare a girare per il mondo.

MotoGP, Stoner spera in Bagnaia campione

Stoner si è esposto sulla possibilità che Bagnaia vinca il titolo mondiale MotoGP 2022: “Chiaramente Pecco se lo merita. Può vincerlo quest’anno e, se non ci riuscirà, sono sicuro che tornerà a combattere nel prossimo. Comunque anche Quartararo è un pilota fantastico e se lo merita. Ci sono tanti piloti che meritano questo campionato”.

L’ex pilota ovviamente vede Bagnaia come favorito, però non se la sente affatto di sottovalutare Quartararo: “Pecco al momento è in una posizione migliore. Da metà stagione ha trovato una grande costanza e ha accumulato tanti punti. A Fabio serve vincere una o due gare, se fa un paio di buoni risultati tornerà ad avere lo slancio e il campionato si complicherà per Pecco. Sappiamo che Fabio può vincere titoli, lo ha già fatto l’anno scorso”.

Il due volte iridato MotoGP ha elogiato Bagnaia e si è detto felice di dargli qualche consiglio: “Ho molto rispetto per lui, è un pilota che riflette molto e ha un grande rispetto per gli altri piloti. Il suo capotecnico è un buon amico ed era stato il mio capotecnico per sei anni. Per me è bello lavorare con qualcuno che apprezza il tuo aiuto o il tempo che gli puoi dare. Darò sempre il mio aiuto quando le persone me lo chiedono”.

Infine, Stoner ha spiegato come aiuta Bagnaia concretamente nel migliorare in alcune cose che fa alla guida: “A Pecco do il mio punto di vista e la mia prospettiva, fornendogli il mio consiglio. Ciò che voglio è poi metta in pratica questo consiglio a modo suo, capendo ciò che gli dico e seguendo anche il suo stile. Questo significa a volte un piccolo cambiamento di traiettoria o del modo in cui entra in curva. Penso più alla gara che alle qualifiche”.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Uno che ha vinto sei anni consecutivi a Phillip Island può sicuramente dare delle dritte preziose. L’ex pilota fa il tifo per la Ducati, alla quale è rimasto legato nonostante non sia mancata qualche critica da parte sua nel corso degli anni.