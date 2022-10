Ferma per quasi cinquant’anni, esce dal garage e fa guadagnare una fortuna al suo proprietario che vende la vecchia auto.

Ci troviamo a Filadelfia, negli Stati Uniti, dove un ignaro proprietario di un’auto storica, ha avuto moltissima fortuna. Semplicemente, non sapeva nemmeno di averla, eppure quel gioiellino, sarebbe costata un capitale, a chi poi l’ha comprata. Ecco di che vettura si tratta.

La BMW 507, è una delle vetture più rare del mondo. Per questo fa scalpore che chi ne ha venduta una da poco, praticamente non immaginava neanche di averla. L’auto infatti, è venuta fuori da un vecchio garage, dopo ben 43 anni in cui era stata nascosta. Sicuramente, anche questa macchina avrà avuto bisogno di un bel car wash, come quello della vecchia McLaren dedicata a Senna. Qui, farne uno, ne è valsa sicuramente la pena.

Vende la sua auto d’epoca e guadagna una fortuna

Tra il 1956 e il 1969, veniva prodotta questa bellissima macchina, che in totale conta solo 252 unità sparse per il mondo. Per capirci, tra i proprietari illustri, la vecchia 507, ha auto persino Elvis Presley e il Principe Ranieri di Monaco. Ritrovata da un anonimo, è stata valutata e messa all’asta presso una società di Bonhams, di cui il Senior Specialist, Eric Minoff, ha fatto un commento sul ritrovamento: “Quest’auto è stata una scoperta da sogno. È davvero incredibile che un’auto sportiva così importante possa essere rimasta nascosta in un capannone per oltre 40 anni, senza essere vista. Un vero tesoro nascosto ed ha offerto al suo nuovo proprietario una grande opportunità”.

Forse non finirà tra le tre auto più costose del mondo, ma anche questo vecchio modello di BMW, è valso una bella cifra, al compratore. Chi infatti, ha scelto di portarla nel proprio box, ha dovuto sottoscrivere un assegno di ben 2.315.000 di dollari. Un proprietario più che fortunato, si direbbe. L’automobile in questione, ha avuto poi, solo due proprietari in assoluto: l’americano, Lester Stebbins, viveva in Venezuela quando la comprò. Poi, un collezionista la riacquistò ed a quanto pare, quest’ultimo era imparentato con l’ultimo proprietario che l’aveva dimenticata a Filadelfia, per poi scoprire che ci avrebbe fatto una fortuna.

All’International Tennis Hall of Fame di Newport, la Bonhams US Collector Cars, ha poi ceduto anche altre due auto, a cifre pazzesche. Una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del ’58, è stata battuta al prezzo d’asta di 1.077.500 dollari, prendendosi la medaglia d’argento dopo la 507. Terzo posto, per i 280.000 dollari sborsati per portare a casa una Aston Martin V8 Sports Saloon del 1986 con pochissimi chilometri.