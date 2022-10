Massa, cosa combini? Il tradimento alla Ferrari che nessuno si aspettava

Felipe Massa è un pilota che è stato davvero vicino alla vittoria del Mondiale, con il suo trascorso in Ferrari che è ricordato da tutti.

Ci sono stati tanti piloti che hanno vestito il rosso della Ferrari, con Felipe Massa che in qualche modo è stato uno di quelli che è riuscito comunque a entrare nella storia, con quel mondiale del 2008 che grida ancora vendetta, ma di recente sembra aver cambiato completamente sponda.

Diventare campioni del mondo è il grande sogno di tutti coloro che entrano a far parte del mondo dell’automobilismo, con Felipe Massa che però non aveva assolutamente le effigie del predestinato.

Nonostante questo è il piccolo paulista si è messo davvero dei grandi impegni per poter riuscire ad andare oltre i suoi limiti, disputando una più che dignitosa carriera e dimostrandosi anche un ottimo uomo da qualifica.

Purtroppo quello che gli è sempre mancato è stato il passo gara, soprattutto dopo quelle terribili incidente che lo ha coinvolto durante le qualifiche delle Gran Premio di Budapest nel 2009, con un sasso che per poco non lo ha reso cieco da un occhio.

Da quel momento in poi il brasiliano non è più stato in grado di poter lottare per il titolo, con le critiche nei suoi confronti soprattutto nel periodo in cui ha dovuto svolgere il ruolo di secondo pilota di Fernando Alonso che si sono moltiplicate sempre di più.

Da qualche anno ormai è completamente fuori dal mondo della Formula 1, anche se chiaramente la sua presenza nei box fa sempre molto piacere perché tutti quanti ci ricordiamo perfettamente del suo Mondiale 2008.

Quell’anno avrebbe dovuto svolgere ancora una volta il ruolo di secondo alle spalle di Kimi Raikkonen, con il finlandese che era il campione del mondo in carica, ma incredibilmente le prestazioni dell’ex McLaren furono disastrose e dunque ci pensò Felipe a portare in alto i colori della Ferrari.

Tutto stava per andare per il verso giusto, con il suo grande sogno di vincere davanti al proprio pubblico in Brasile che stava per diventare realtà, ma i problemi di tenuta della vettura di Timo Glock permisero a Lewis Hamilton di superare il tedesco e ottenere così i punti decisivi per il sorpasso in classifica.

Quello fu l’unico titolo mondiale vinto dalle baronetto britannico a bordo della McLaren, dunque teoricamente ci sarebbe dell’attrito tra Massa e la scuderia di Woking, ma il brasiliano di recente ha deciso di mettersi definitivamente una pietra sopra.

Di recente infatti si è divertito nel poter realizzare un modellino che rappresentava perfettamente la monoposto McLaren del 2022, dunque con i colori arancioni e azzurri in bella mostra.

Sappiamo perfettamente come sia da un punto di vista delle prestazioni che da un punto di vista cromatico la McLaren sia davvero molto cambiata rispetto alla versione del 2008, ma rimane comunque la Scuderia che ha tolto a Massa l’occasione di poter diventare campione del mondo.

Massa perdona la McLaren: ecco il suo modellino

Dunque in qualche modo si può dire che è stata finalmente fatta la pace tra Felipe Massa e la McLaren, anche se per qualche anno la situazione era rimasta davvero rovente.

Ricordiamo inoltre come nel 2008 la Ferrari fosse effettivamente la macchina migliore delle circus, con la possibilità di vincere che probabilmente era ben superiore rispetto al 2007.

Stiamo parlando di due annate davvero folli, entrambe decise all’ultimo minuto dell’ultimo Gran Premio, con la Ferrari che In entrambe le occasioni partiva da sfavorita.

Nel 2007 ci pensò la lotta interna tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso a favorire un Kimi Raikkonen e mai così in spolvero in carriera, mentre nel 2008 furono i problemi di affidabilità del finlandese a limitare la corsa verso il bis della Rossa.

Nelle prime gare infatti le strategie erano tutte a favore dell’ex McLaren, ma quando ci si rese conto che non era proprio la sua annata era ormai troppo tardi, con Massa che fu protagonista anche di alcuni errori davvero grossolani.

Tutti quanti ci ricordiamo perfettamente il suo clamoroso errore a Singapore, quando ripartirà i box ancora con il bocchettone di benzina attaccato, perdendo così l’occasione di vincere un gran premio che sembrava già scontato.

Non ebbe mai più l’occasione in futuro di lottare per il titolo, perché nel 2009 avrebbe dovuto ancora dare vita alla rivalità interna con Raikkonen, ma quella Ferrari era davvero impossibilitata lottare per il vertice, mentre durante il regno di Fernando Alonso il suo rendimento era già crollato.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Massa è stato comunque in grado di poter entrare all’interno del cuore dei tifosi della Ferrari, perché quel piccolo ragazzo brasiliano ha sempre davvero messo tutto sé stesso per la causa ferrarista, dunque ha avuto modo a tutti gli effetti di poter scrivere pagine memorabili della storia del Cavallino.