Monza, che regalo ai tifosi: ecco come immergersi nella storia

Il circuito di Monza è senza ombra di dubbio uno dei più importanti del mondo, per questo motivo il regalo per i suoi tifosi è splendido.

Non è assolutamente vero che correre in macchina è uguale in ogni tracciato, perché ci sono quelli che riescono a entrare maggiormente nel cuore di tutti i tifosi e anche dei piloti, con Monza che indubbiamente è uno dei grandissimi centri di riferimento dell’automobilismo mondiale.

Ogni tipo di italiano che si rispetti nel momento in cui viene citata la parola Formula 1 il pensiero va immediatamente alla Ferrari, con il Cavallino Rampante che rappresenta il massimo assoluto.

La casa emiliana ha saputo perfezionarsi sempre di più nel corso degli anni diventando a tutti gli effetti un vero e proprio simbolo assoluto delle quattro ruote, non soltanto da un punto di vista delle corse.

Per questo motivo come tutte le grandi scuderie e squadre del mondo ci deve essere una sua casa in grado di poter perfezionare sempre di più la sua magnificenza assoluta.

Ogni qualvolta la Formula 1 fa tappa a Monza l’entusiasmo è davvero sempre alle stelle, con il Cavallino che si sente davvero a casa come non mai.

Si tratta davvero di un posto magico, uno di quelli dove c’è la possibilità di poter scrivere la leggenda e la storia dell’automobilismo, per questo motivo si è aperto una vera e propria associazione che permette di tenere vivo a 365 giorni l’anno questo straordinario circuito.

Anche i social network sono molto attivi per quanto riguarda il circuito brianzolo, infatti nell’ultimo periodo abbiamo potuto assistere a un’iniziativa davvero meravigliosa.

A Monza infatti si è cercato di fare rivivere la storia dando l’opportunità di acquistare una serie di prodotti che permettono ai tifosi di tutto il mondo di poter conoscere in maniera sempre più approfondita la storia del circuito.

Ci sono una serie di chicche davvero imperdibili, anche se ovviamente il costo è davvero proibitivo per molte di esse, vedendo infatti come nel sito shop.monzanet.it/collections/poster vediamo come ci sia la possibilità di acquistare addirittura tutti i volantini prima dei Gran Premi di Monza.

Per poter portare nella propria collezione dei cimeli del genere bisogna spendere la bellezza di 799, dunque non certo bruscolini.

Ci sono però altre collezioni straordinarie, come per esempio il libro dedicato alla Pirelli, oppure quello per i 100 anni di Monza, ricordando infatti come la nascita del Gran Premio d’Italia avvenne nel 1921.

C’è anche la possibilità di acquistare le singole edizioni, anche se in questo caso i prezzi sono sempre molto costosi, per esempio con quello del 1922 che tocca addirittura i 129 euro.

Monza è la leggenda della F1: quante gare mitiche

Vogliamo assolutamente sottolineare il fatto come il Gran Premio di Monza non sia uno dei tanti, per questo motivo ogni qualvolta sentiamo il telefono domenicali denigrarlo e cercare di toglierlo dal calendario ci sale veramente il sangue alla testa.

Partiamo innanzitutto da una semplice statistica, ovvero come Monza sia a tutti gli effetti la casa della Ferrari, infatti nessuna scuderia ha mai vinto per 19 volte in un Gran Premio, se non appunto la rossa in quel della Brianza.

A vincere la maggior parte delle volte però è stato sì un simbolo della Ferrari come Michael Schumacher, ma anche una leggenda e un rivale storico come Lewis Hamilton, infatti per entrambi i successi sono a quota cinque.

È bello però scoprire anche alcuni dettagli particolari, come per esempio notare che il primissimo vincitore di sempre di un Gran Premio di Monza fu Pietro Bordino addirittura sulla Fiat.

L’Alfa Romeo invece vince per la prima volta nel 1924 con Antonio Ascari, papà del leggendario Alberto, mentre per trovare un monegasco sul gradino più alto del podio non si dovette aspettare il 2019 con Charles Leclerc, bensì solamente il 1928 con Louis Chiron a bordo della Bugatti.

La Mercedes invece vinse per la prima volta nel 1934 con l’accoppiata formata da Luigi Fagioli e Rudolf Caracciola, mentre per la primissima volta di una scuderia britannica si dovete attendere il 1957 con Stirling Moss in Vanwall.

Siamo già andati oltre la nascita della Formula 1, ma indubbiamente non si può non citare la primissima Monza nella più importante competizione su auto, ovvero quella del 1950 che garantirà Nino Farina la vittoria del primo Mondiale della storia in Alfa Romeo.

Come detto sono state ben 19 le vittorie della Ferrari, con le prime due che furono targate Alberto Ascari nel 1951 e nel 1952, con il bis che venne realizzato anche dallo statunitense Phil Hill nel 1960 e nel 1961.

Grande successo anche nel 1964 per il figlio del vento John Surtees, mentre si è trattata di una prima e unica volta nella sua carriera per Ludovico Scarfiotti nel 1966.

Nel 1970 invece toccò al playboy svizzero Clay Regazzoni, impresa ripetuta nel 1975, mentre nel 1979 fu festa grande grazie alla doppietta firmata Jody Scheckter e Gilles Villeneuve, con il titolo che venne portato a casa dal sudafricano.

Indimenticabile inoltre la vittoria di Gherard Berger nel 1988, con la rottura della McLaren di Alain Prost e il clamoroso incidente di Ayrton Senna che regalarono la Ferrari l’unica vittoria della stagione, considerando come la casa di Woking vinse tutte le altre gare, ma fu un momento unico, perché fu la prima gara dopo la morte di Enzo Ferrari.

Insomma Monza è il centro più importante del mondo automobilistico internazionale dunque pensare un Mondiale di Formula 1 di esso sarebbe davvero incredibile, dunque lunga vita al circuito brianzolo.