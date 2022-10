Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: festa da favola (FOTO)

Nonostante non corra più, Valentino Rossi è ancora uno degli sportivi più amati in Italia e la sua storia con Francesca Novello impazza.

Una delle più importanti figure nel mondo dello sport italiano è senza ombra di dubbio Valentino Rossi, uno di quei piloti che ha dato l’opportunità al motociclismo di vivere alcuni anni davvero d’oro che gli hanno permesso di essere paragonato alla Formula 1 e ora si dedica sempre di più alla sua vita privata con la bella Francesca Novello.

Se c’è un pilota che ha dato l’opportunità alla MotoGP di diventare sempre di più celebrata e ammirata negli anni è stato sicuramente Valentino Rossi, uno di quegli sportivi che ha saputo entrare nel mito e nella leggenda.

Le sue prestazioni in pista sono state sempre di più ammirate nel corso del tempo, per questo motivo il suo addio al mondo delle corse ha portato non pochi problemi alla MotoGP.

Per diverse gare infatti gli spettatori sono diminuiti sempre di più e anche il Mugello, una di quelle tappe che sono sempre state amate per il grande calore del pubblico, in questa stagione non è stata in grado nemmeno di toccare il 50% degli spettatori.

Quando si perde un fenomeno assoluto non è mai facile rialzarsi, ma il ragazzo marchigiano non dimentica di certo tutto l’affetto e l’amore della gente, per questo motivo anche nell’ultimo periodo ha deciso di mettersi in evidenza sui social network.

Valentino Rossi ormai infatti vive praticamente nella realtà virtuale, ovviamente quando non si comporta da manager e maestro dei suoi giovani ragazzi della sua Academy, ma soprattutto fa il compagno a tempo pieno della sua bellissima Francesca Sofia Novello.

La nota attrice e modella infatti ha diversi anni in meno del suo compagno di vita e di recente, più precisamente il 13 ottobre, ha potuto festeggiare il suo 29esimo compleanno e ovviamente non poteva essere fatto se non in grande stile.

I due dunque si sono fatti immortalare in un bacio davvero appassionato nel momento in cui vi era davanti a loro con le candeline e il numero 29 ben in vista, perché siamo ancora in un’età nella quale non ha senso nascondersi.

Valentino Rossi dunque si è dimostrato ancora una volta al settimo cielo con la sua bellissima compagna di vita, con la festa di compleanno che sicuramente si sarà protratta fino a tarda notte.

Questo impegno non gli ha permesso di essere a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia, ma sicuramente tutti quanti i piloti avranno capito l’importanza del momento.

Valentino Rossi festeggia Francesca Sofia Novello: la cena da sogno

Nonostante i due siano sicuramente tra i personaggi più famosi non solo nel mondo sportivo, ma anche in quello dello spettacolo, la voglia di festeggiare un avvenimento così importante ha spinto la coppia ad appartarsi in un ristorante davvero unico.

Non è dato sapere quale sia stato per non creare troppi curiosi alla porta del ristorante, ma l’unica cosa certa è che i due si siano presentati in un luogo davvero di lusso in quel di Senigallia, nelle Marche.

La dedica di Valentino Rossi nei confronti della sua Francesca Sofia è stata inoltre davvero molto romantica, con un bigliettino che è stato anche riportato sui social network, con la scritta “Buon compleanno amore, meravigliosa compagna e fantastica mamma”.

Insomma il grande Valentino ha trovato sicuramente il modo per vivere un fantastico post carriere da motociclista, anche se il suo addio ha infranto davvero tantissimi cuori, ovvero quelli dei suoi fan.

Con Francesca Sofia Novello le cose però stanno andando davvero alla grande e i 14 anni di differenza tra i due non si stanno rivelando per nulla un problema, basti pensare infatti come di recente i due siano diventati genitori della splendida Giulietta.

Voci di corridoio parlano di un Valentino che sarebbe davvero felicissimo di poter regalare alla sua bambina un fratellino, o ovviamente anche una sorellina, questo dimostra ampiamente come la coppia sia davvero affiatata.

Non dimentichiamo inoltre come anche la stessa Francesca Sofia Novello abbia risposto con un post su Instagram nel quale riportava il tutto e commentava con un chiaro e lampante “Cosa posso chiedere di più? Sono così fortunata”.

Valentino Rossi è stato in grado di regalare al mondo del motociclismo dei momenti assolutamente unici ed eccezionali nel suo genere, per questo motivo è davvero bellissimo per tutti i suoi tifosi scorgere così tanta gioia nei suoi occhi e nel suo cuore.

Dopo aver regalato momenti unici alla gente e agli appassionati di sport è giusto che ora pensi alla sua felicità e al suo amore, con la motocicletta che rimarrà sempre favolosa e indimenticabile, ma ora per lui il suo vero lavoro è quello di fare il compagno a Francesca Sofia Novello.