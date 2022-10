Valentino Rossi cambia auto per il 2023: ecco il nuovo bolide

Confermato un grande cambiamento per il 2023 di Valentino Rossi: infatti, nel GTWCE guiderà una macchina differente.

La prima stagione da pilota automobilistico di Valentino Rossi è terminata, ma già si lavora per il 2023. Il Dottore continuerà a correre nel Fanatec GT World Challenge Europe, dove punta a conquistare risultati migliori rispetto a quelli della sua stagione di debutto.

Dopo l’ultimo round del campionato disputato a Barcellona, dove è arrivato sesto con i compagni Vervisch e Muller nella gara endurance da 3 ore, ha subito effettuato un importante test in vista del prossimo anno. Sempre in Catalogna i piloti del team WRT hanno girato e lo hanno fatto con una novità importante.

Infatti, non erano più al volante dell’Audi R8 LMS GT3. Hanno avuto l’occasione di provare la BMW M4 GT3. Com’è noto da diverse settimane, la squadra belga dal 2023 sarà legata alla BMW dopo una lunga e vincente partnership con Audi che durava da tredici anni.

GTWCE 2023: Valentino Rossi sogna grandi risultati con la BMW

Rossi potrebbe debuttare in gara con la BMW già a dicembre, quando si svolgerà la 12 Ore del Golfo. Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge e potrebbe essere la sua prima occasione per mettersi davvero alla prova con la M4 GT3. Ci sono valutazioni in corso.

La macchina bavarese è molto diversa dall’Audi R8 LMS GT3 che ha guidato per tutto il 2022. Un cambiamento importante è il posizionamento del motore, che si trova nella parte anteriore e non in quella centrale. Valentino dovrà abituarsi alle diverse sensazioni che proverà alla guida e probabilmente si ritroverà a modificare un po’ il suo stile al volante.

La BMW M4 GT3 possiede un propulsore P58 M Twin Power Turbo 3 litri con sei cilindri in linea (l’Audi aveva 10 cilindri a V aspirati) e una cilindrata da 2,999 cm³. È in grado di sviluppare fino a 590 cavalli e 700 Nm di coppia massima. Il cambio è un Xtrac a 6 marce, mentre la frizione è elettroidraulica e azionata tramite paddle posizionati sul volante.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

La vettura è lunga 5,020 metri, larga 2,040 e ha un’altezza variabile di 1,308 m. Le ruote misurano 12,5 per 18″ all’anteriore e 13 per 18″ al posteriore. Possiede dei sistemi di prevenzione dello stallo e avvio parzialmente automatizzato.