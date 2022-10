Marquez, prima fila a sorpresa: Marc fa un ringraziamento clamoroso

Marc Marquez si è preso la seconda posizione a Philip Island, sfruttando il gancio di Pecco Bagnaia. Ecco le sue parole a fine sessione.

Un sabato molto produttivo quello vissuto da Marc Marquez, che si è preso il secondo posto in griglia girando in 1’27”780, perdendo la pole position per appena 13 millesimi a favore di Jorge Martin. Il nativo di Cevera ha sfruttato in maniera perfetta il traino di Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati ha guidato la Honda dell’otto volte campione del mondo in piazza d’onore.

Sia Marc che il poleman di casa Ducati Pramac hanno indicato in Bagnaia il grande favorito per la gara di domani, visto il gran passo gara messo in mostra nell’ultimo turno di libere. Il terzo tempo ottenuto dal rider torinese senza alcuna scia davanti e con un otto volte iridato attaccato alla coda è stata una notevole dimostrazione di forza, che non può lasciare tranquilla la concorrenza sulla distanza.

Marquez ha fatto comunque il suo, portando la Honda in prima fila per la seconda volta in tre gare dopo la magica pole position sotto la pioggia di Motegi. L’otto volte campione del mondo sembra migliorare di giorno in giorno sul fronte fisico, ed il Gran Premio d’Australia sarà un test di grande importanza per lui e le sue ambizioni future. La gara sarà ricca di insidie, ed uno come Marc saprà come gestirle al meglio su questa pista.

Marquez, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Il sabato di Marc Marquez in quel di Philip Island è stato ottimo, e c’è da dire che anche in casa Honda si può ricominciare a sorridere. Da quando l’otto volte campione del mondo è tornato in sella le cose sono decisamente cambiate dopo una stagione da incubo, ed il nativo di Cervera punta al primo podio in questo 2022.

La cosa più importante, secondo quanto dichiarato da lui stesso, è l’ottimo miglioramento sul fronte fisico, con il braccio che non sembra farlo penare come accadeva in passato. Evidentemene, la scelta di sottoporsi ad un nuovo intervento sta pagando, ed ora dovrà sfruttare queste ultime gare come preparazione in chiave 2023.

Marquez ha commentato l’esito delle qualifiche ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Mi ha portato bene la Ducati, ho scelto di seguire Pecco perché è fortissimo sul giro secco e loro vanno molto veloce sui rettilinei, sono contento ma la qualifica è la parte meno importante per me in questo week-end. Da solo il passo è abbastanza buono, mi sento bene dal punto di vista fisico e questa è la cosa più importante“.

In chiave gara, il favorito indicato dall’alfiere della Honda è Pecco Bagnaia, ovvero colui che gli ha offerto la scia nel giro decisivo: “Ottimismo per la gara? Sono contento per tutto, il week-end sta andando molto bene, nelle libere del venerdì abbiamo lavorato per il futuro provando tante cose diverse sulla nostra moto, mentre in quelle di oggi ci eravamo concentrati su questi giorni, impostando il lavoro sul set-up e riuscendo a trovare un feeling migliore. Penso che il passo è abbastanza buono, ma adesso non è ancora sufficiente per giocarcela con Pecco“.

Marc ha lodato il grande lavoro svolto da Bagnaia e dalla Ducati nell’ultima sessione di prove libere, nelle quali ha messo in mostra un passo impressionante: “Lui ha fatto un lavoro pazzesco nelle quarte libere quando è uscito con la gomma Hard al posteriore. Io parto in prima fila e questo mi aiuterà, ma vedremo come sarà la gara. Se posso puntare al podio? Non lo so perché il passo della Ducati è molto costante e noi facciamo più fatica da questo punto di vista, loro entrano forte in curva ed accelerano subito, dovremo usare bene la gomma posteriore“.

Il pilota della Honda è molto ottimista, e fissa l’obiettivo per la gara di domenica: “Posso puntare alla top five, se tutto va alla perfezione e c’è quel feeling magico anche un podio potrebbe essere possibile, noi ci proveremo sino alla fine. Se tornerò a lottare per il titolo nel 2023? Ancora mancano tre gare in questa stagione e tutto l’inverno, possono succedere tante cose“.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Sul fronte 2023, Marc non si è scomposto troppo, nella consapevolezza che ci sono ancora tanti mesi che lo separano dall’inizio della nuova stagione: “Quello lo potremo dire solo quando proverò la nuova moto e vedremo a che punto saranno le rivali. La Honda ed io stesso stiamo lavorando tanto e questo mi rende felice. Vedere che la tua squadra si stia impegnando mi motiva molto, stiamo andando nella direzione giusta. Noi ci speriamo e di certo non molleremo mai“.