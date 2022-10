Leclerc si lancia in una splendida dedica: fan commossi

Charles Leclerc è ormai uno dei piloti più importanti del mondo della F1, ecco dunque come mai anche le sue dediche non passano inosservate.

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che uno dei più grandi piloti di questa generazione sia il monegasco Charles Leclerc, con il giovane classe 1997 che ormai è entrato sempre di più nel cuore tutti i tifosi della Ferrari, ma non per questo ha dimenticato le sue straordinarie origini.

Avere all’interno della Scuderia Ferrari uno dei migliori piloti del 2022 è stato uno dei grandissimi fiore all’occhiello della casa di Maranello.

È assolutamente innegabile che questo mondiale lascia con sé un enorme senso di incompiutezza e di amare in bocca, con Leclerc che avrebbe davvero avuto le carte in regola per giocarsela meglio con Verstappen.

Soprattutto nella prima parte del mondiale le prestazioni dell’ex Alfa Romeo sono state assolutamente eccezionali e gli hanno permesso così di farsi conoscere sempre di più in tutto il mondo.

Questo comunque è stato sicuramente un anno di importante crescita per il ragazzo, soprattutto perché ha avuto l’opportunità per la prima volta in carriera di lottare per un Mondiale.

Non sarà comunque per nulla facile riuscire a contrastare il grande predominio della Red Bull, con la casa austriaca che ha dimostrato sempre di più il suo straordinario potenziale.

Non ci sono dubbi inoltre che per la stagione del 2023 sarà confermata ancora la coppia attuale dei piloti Ferrari, con Leclerc dunque che sarà affiancato da Carlos Sainz, anche se in famiglia qualcuno sogna in grande.

La Ferrari infatti non si è limitata solamente a mettere sotto contratto Charles, ma visto anche nelle giovane fratello Arthur una possibile promessa futura del mondo delle quattro ruote, con le sue caratteristiche che gli stanno permettendo di essere davvero molto apprezzato.

Di recente inoltra ha potuto festeggiare il suo compleanno, ovviamente il tutto con chiare tinte rosse, perché ormai anche lui è un ferrarista convinto, ma Charles non ha assolutamente perso tempo nel poter fargli una splendida dedica.

Il principale pilota della Ferrari infatti realizzato un commovente post su Instagram mettendo una fotografia con i due davvero molto piccoli, a giudicare più o meno dallo scatto potremmo dire che Leclerc si trovava attorno all’età di 10 anni.

Ovviamente il grande sogno della famiglia è quello che un giorno ci possa essere addirittura l’accoppiata dei fratelli Leclerc a guidare la Ferrari, con i due che hanno solamente tre anni di differenza, ma Arthur sta facendo davvero di tutto per riuscire a vendersi raffigurare.

Arthur e Charles Leclerc assieme: futuro in F1 in Ferrari?

Sicuramente Arthur Leclerc sarebbe ben contento di diventare il nuovo compagno di squadra del fratello Charles, perché questo gli aprirebbe definitivamente le porte della F1.

Da due anni a questa parte il giovane Arthur sta muovendo i suoi passi all’interno della Formula 3, con la Scuderia Ferrari che lo ha mandato a farsi le ossa nella Prema Racing.

È davvero molto complicato in questo momento per riuscire a lottare per il titolo Mondiale, ma nonostante questo è riuscito in diverse circostanze a mettere in evidenza le sue grandissime doti.

Già nella scorsa stagione infatti era riuscito a vincere ben due Gran Premi, con la prima occasione che avvenne nella seconda gara di Le Castellet in Francia, mentre la seconda in occasione della prima prova a Zandvoort in Olanda.

Inoltre era stato anche in grado di poter ottenere la sua prima e unica pole position della carriera in Formula 3, in questo caso con la terza prova all’Hungaroring di Budapest, anche se in gara poi conclusa al secondo posto.

Quest’anno è una situazione è andata leggermente meno bene, infatti la vittoria è avvenuta solamente in una circostanza, ovvero nella seconda prova di Silverstone.

Nonostante questo è riuscito a rimanere molto più spesso all’interno della zona punti, infatti, nonostante abbia vinto solamente in una circostanza e ottenuto un altro podio, con il secondo piazzamento nella seconda gara del Bahrain, ha saputo passare dal decimo al sesto posto in classifica.

A che punti sono decisamente aumentati, dai 77 del 2021 ai 114 di questo anno, ma nel 2022 ha comunque potuto ottenere un grande traguardo.

Infatti Arthur Leclerc è diventato il campione della Formula 3 asiatica, ottenendo ben quattro vittorie, tre diesse addirittura nel circuito di Dubai, mentre una ad Abu Dhabi, unica volta dove riuscire a realizzarla doppietta ottenendo la Pole Position e poi il trionfo in gara, e con 218 punti è riuscito a diventare il migliore di tutti.

La differenza con il secondo classificato, lo spagnolo Pepe Martì è stata davvero molto importante, con questi che ha chiuso con soli 158 punti dunque la sua Mumbai Falcons volava in pista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc) Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Dunque la famiglia Leclerc può essere davvero molto orgogliosa dei suoi due campioncini, anche perché buon sangue non mente, dato che anche il padre era stato un pilota, ma in questo momento, non ce ne voglia nessuno, Charles è davvero di un’altra categoria.