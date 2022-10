Vuoi assistere dai box a un GP di F1? Ecco cosa devi fare

La F1 è sempre stata uno dei momenti più importanti da un punto di vista sportivo, ecco come mai sono diversi i fan che vogliono viverla.

Poter partecipare alle vivo a un gran premio di Formula 1 è davvero il sogno di tantissimi tifosi, per questo motivo molto spesso sono diverse le scuderie che cercano di poter venire incontro a questa passione sempre più galoppante, dunque non perdete l’occasione di poter assistere a un grande evento.

Mancano solamente 4 gare alla fine del mondiale di Formula 1, con Max Verstappen che è già stato in grado di laurearsi campione del mondo, dunque è solo tempo di stabilire i piazzamenti in classifica.

Dunque sicuramente ci sarà ancora grande interesse per poter assistere sempre più da vicino a queste ultimi importanti appuntamenti, tanto è vero che addirittura sono diverse le scuderie che sono venute incontro ai tifosi.

Sono ben due infatti le case automobilistiche che hanno cercato così di realizzare dei contest In modo tale da poter aiutare i fan a vivere un vero e proprio momento unico nel proprio genere, magari con qualche fortunato che riuscirà addirittura a ottenere entrambi i traguardi.

Partiamo prima di tutto dalla Williams, con la vettura britannica che ha deciso di poter collaborare con la FIA per dare la possibilità a diversi tifosi di poter acquistare dei biglietti particolari.

Entrando infatti all’interno del sito della Formula 1, notiamo come ci sia la sezione “experiences” e una volta cliccato questo pulsante scopriamo come la Williams abbia dato l’opportunità in occasione di Interlagos di poter avere diversi pacchetti per poter assistere alla gara direttamente dal suo box.

Ci sono davvero diverse modalità per poter prendere parte alla vita della Williams nelnGran Premio brasiliano, con la possibilità anche di acquistare un pacchetto per la singola gara e avere al suo interno degli esclusivi gadget.

Ovviamente per poter acquistare questo tipo di biglietto bisogna spendere una cifra molto importante, infatti per l’evento targato Williams bisognerà spendere in totale la bellezza di ben 1029, 47 euro.

Si tratta di un grandissimo momento per tutti i tifosi, infatti nonostante la casa britannica non stia ottenendo grandi risultati da diverse stagioni, stiamo comunque parlando di uno dei capisaldi assoluti del mondo delle corse.

Inoltre sicuramente piloti come Alexander Albon e Nicholas Latifi non sono abituati a essere al centro dell’attenzione non saranno per nulla tristi nel poter diventare per un giorno gli idoli assoluti delle folle.

Ricordatevi poi, chiaramente se venite dall’Italia, che anche il biglietto aereo per arrivare fino al Brasile costa parecchio, dunque fatevi due conti prima di acquistarlo.

Non solo Williams: la F1 apre le proprie porte

Non è però solamente la Williams a voler dare l’opportunità ai suoi tifosi di poter vivere un’esperienza direttamente i box, ma se la casa britannica ha messo a disposizione dei biglietti la Alpine ha fatto di meglio.

La Scuderia francese infatti ha aperto un contest particolare in modo tale da poter dare l’occasione ai suoi tifosi di poter vincere l’opportunità di poter stare al box nell’ultima gara di Abu Dhabi accanto ad Esteban Ocon.

Si tratta in questo caso di una notizia davvero incredibile meravigliosa per tutti i tifosi della casa francese e in particolare del pilota di casa, ma attenzione perché il posto è uno solo.

Per poter partecipare al contest mi raccomando avete tempo solamente fino alla mezzanotte di venerdì 14 ottobre 2022, con l’iscrizione che però è molto semplice.

Dovrete entrare nel sito competitionsalpinef1team.com ed entrare così all’interno della sezione dedicata alla ultima gara della stagione.

Per poter partecipare dunque sarà fondamentale non soltanto inserire le proprie credenziali, chiaramente è fondamentale mettere nome e cognome, la mail, il Paese di residenza e l’età ma anche una particolare domanda.

Infatti l’Alpine non vuole assolutamente degli “infiltrati” ma solamente coloro che soffrono e amano questa scuderia, per questo motivo per poter partecipare bisogna rispondere a una domanda.

Il quesito verte sulla scorsa stagione, dunque bisogna rispondere correttamente alla domanda su chi sia stato il pilota della casa francese in grado di poter salire sul podio in due circostanze nella scorsa stagione, ovvero in Ungheria e in Qatar.

La risposta in realtà è molto semplice, perché in realtà sono stati tutti e due i piloti della Alpine in grado di poter salire sul podio, con Esteban Ocon che addirittura in Ungheria ottenne una straordinaria vittoria.

Alonso invece ci fu l’occasione di poter salire sul gradino più basso in Qatar, ma tra le varie opzioni ce n’è una davvero molto singolare.

Infatti la risposta deve essere segnata a crocetta, ma oltre ai due attuali piloti F1 della Alpine c’è anche l’opportunità di scrivere il nome di Lewis Hamilton.

Non abbiamo assolutamente alcun dubbio nel poter dire che la casa francese sarebbe stata felice onorata di avere tra le proprie fila Lewis Hamilton, sette volte iridato F1, ma sfortunatamente per loro non ha mai corso né in passato con la Renault né attualmente con la Alpine.