F1, Ocon lascia tutti a bocca aperta: incredibile quello che accade

Il pilota francese, Esteban Ocon, ha preso una scorciatoia insolita, dopo il DNF nella tappa di Singapore. Il francese è andato via in un modo del tutto particolare.

Il Gran Premio di Singapore ha raccontato tante storie diverse, in una domenica molto speciale. Sergio Perez e Charles Leclerc si sono seguiti per tutto l’arco del Gran Premio, nelle prime due posizioni, tenendo i fan della Rossa con il fiato sospeso. In pochi potevano immaginarsi una lotta tra il monegasco e il Checo, soprattutto perché il messicano era apparso in atroci difficoltà nelle ultime uscite stagionali, nel confronto diretto con Max Verstappen.

Il tracciato avrebbe dovuto garantire un duello al vertice tra i primi due della classe, ma a vincere è stato l’esperto driver di Guadalajara. Dopo Monza, le polemiche per l’operato della FIA sono continuate anche a Singapore dove i commissari hanno decretato il vincitore della corsa ben due ore dopo la bandiera a scacchi. In F1 succede anche questo, sebbene i giudici avessero tutti gli elementi per giudicare la colpevolezza di Perez. Quest’ultimo è stato considerato punibile solo di 5 secondi, proprio come avevano pronosticato al muretto Ferrari. L’ingegnere di pista di Charles Leclerc aveva chiesto di tenere un gap di 5 secondi, ma nel finale di gara il #16 non è riuscito a stare nella finestra per insidiare il messicano. La Red Bull Racing ha potuto così celebrare il sesto successo consecutivo, dopo i 5 di fila di Verstappen.

Per la Ferrari è arrivato un doppio podio, con Sainz alle spalle di Leclerc, che mancava dai tempi di Miami. Anche in quel caso si trattò di un secondo e terzo posto. In classifica piloti, Max Verstappen, nonostante la settima posizione finale di Singapore, domina con 341 punti. L’olandese ha 104 punti di vantaggio, essendo salito a 237, mentre Checo è al terzo posto a quota 235. Carlos Sainz ha colto l’ottavo podio stagionale, legittimando il suo quinto posto in graduatoria, alle spalle di una sola lunghezza da George Russell. In classifica costruttori la Red Bull Racing ha fatto un ulteriore passo verso la matematica vittoria del titolo, godendo di un vantaggio di 137 punti sulla Ferrari. Quest’ultima è 439, mentre la Stella a tre punte è a 373. Al quarto posto non si trova più l’Alpine, scavalcata in modo incredibile dalla McLaren, proprio grazie ai DNF di Alonso e Ocon.

Alpine, la reazione di Esteban Ocon

Il francese non ha completato la gara per un problema tecnico, esattamente come Fernando Alonso. Quest’ultimo ha parlato, immediatamente, di un problema al motore. Per l’asturiano è stata una doccia fredda perché Singapore ha rappresentato anche il superamento del record di Gran Premi di Kimi Raikkonen. Lo spagnolo era è il primatista assoluto in F1, ma non ha potuto festeggiare. La sua Alpine si è fermata troppo presto, stessa sorte pochi giri dopo per Esteban Ocon. Le immagini che vedrete in basso sono tra le più curiose degli ultimi anni, con il francese in tuta in metropolitana. Il pilota della squadra transalpina è stato costretto a parcheggiare la monoposto alla curva 13 del tracciato cittadino asiatico, per guai energetici alla Power Unit. La zona in cui la vettura si è fermata era distante più di due chilometri dal Paddock e per tornare Ocon ha preso la strada della metro.

La curva 13 si trova nelle vicinanze del The Fullerton Hotel, a 300 metri dalla stazione della metropolitana Raffles Place. Ocon ha scelto di prenderla al volo per poi fare rientro nel box della sua squadra. Una scena a dir poco surreale. In molti avranno pensato ad un impostore o ad uno spot pubblicitario, ma c’è chi ha colto al volo l’occasione per immortalare il giovane in tuta e casco dirigersi verso la metro. Nel veloce passaggio sottoterra il francese ha avuto al suo fianco un operatore di pista, tuttavia è risultato un momento esilarante. Non si era mai visto un pilota vestito di tutto punto ritornare nel Paddock in metropolitana. Solitamente i piloti, dopo un ritiro, vengono sempre riaccompagnati ai box in motorino o in auto. Ecco gli orari del prossimo GP di Suzuka. E date una occhiata al caos relativo al budget cap.

In quella fase la cosa più semplice da fare per Ocon è stata quella di approfittare della scorciatoia pubblica per fare ritorno in pit lane. L’impianto di Singapore ha rappresentato una sfida ulteriore perché le temperature erano elevatissime. I piloti hanno perso diversi kg durante la corsa. L‘immagine, condivisa sui social da un fan di Ocon e postata da SoyMotor.com, è diventata virale. Va detto che nel team francese si saranno fatti una risata, ma i piazzamenti al quarto e quinto posto di Norris e Ricciardo hanno riaperto, completamente, la contesa per la quarta piazza nei costruttori. L’Alpine sembrava essere, nettamente, avanti ma i problemi cronici ai propulsori hanno rifilato un bruttissimo scherzo ad Alonso e Ocon.