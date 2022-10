MotoGP, Bastianini prepara il gran finale: ecco la sua speranza

Enea Bastianini si avvicina alla conclusione della sua seconda stagione in MotoGP. Il “Bestia” punta in alto e spiega il motivo.

Per Enea Bastianini il 2022 è stato un anno esaltante, ed è solo il secondo nella sua carriera in MotoGP. Il rider riminese è passato al Gresini Racing, dove ha trovato una Ducati davvero molto performante, che gli ha permesso di esprimere al massimo il suo talento e dare continuità al grande finale dello scorso campionato, nel quale ottenne due podi.

Il “Bestia” ha aperto alla grande la stagione imponendosi in Qatar, un successo tanto inatteso quanto straordinario. In seguito, è riuscito a ripetersi anche ad Austin, dopo una splendida battaglia contro le altre Ducati, tra cui quelle ufficiali. La sua vittoria più bella è stata forse quella di Le Mans, vista la rimonta che è riuscita a portare al termine.

Bastianini ha ripreso il poleman Pecco Bagnaia nelle fasi finali, volando a vincere, mentre il suo futuro compagno di squadra nel team ufficiale è scivolato perdendo punti pesanti. In seguito, Enea ha avuto delle grandi difficoltà, incappando nel periodo peggiore da quando corre in MotoGP.

Diversi ritiri e delle prestazioni non esaltanti lo hanno fatto indietreggiare in classifica, portandolo a dire addio al sogno di lottare per il mondiale. Le cose sono migliorate dopo la pausa estiva, ed in Austria è arrivata la sua prima pole position in top class, anche se in gara è stato poi costretto ad un nuovo stop.

Tuttavia, la Ducati lo ha premiato per i suoi risultati eccellenti, promuovendolo nella squadra ufficiale per il 2023, andando ad affiancare Bagnaia dopo aver vinto il derby per la sella della Desmosedici factory contro Jorge Martin. In seguito, per Bastianini è arrivata un’altra affermazione, maturata ad Aragon dopo un altro duello esaltante contro Pecco.

La MotoGP si avvia verso il gran finale, con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che si giocheranno il titolo. Tra coloro che vogliono far bene c’è anche Enea Bastianini, alle ultime tre gare con il Gresini Racing prima del grande salto in Ducati ufficiale. Nel comunicato stampa diffuso dalla sua squadra prima del Gran Premio d’Australia, il rider riminese ha raccontato le proprie aspettative.

Ecco le sue parole in preparazione della gara: “L’ultima gara è stata molto complicata per noi, ma sicuramente il risultato è stato positivo. Il sesto posto di Buriram in condizioni di pioggia battente ci ha permesso di essere molto ottimisti, e le nostre motivazioni sono al massimo. Ora ci aspettano altre tre corse molto importanti, e la doppietta Australia e Malesia sarà certamente molto interessante da affrontare“.

Bastianini è ottimista per la tappa di Sepang, mentre in Australia ci saranno diverse incognite, dal momento che non ha mai girato a Philip Islando con una moto della top class: “Per me sarà la prima volta con la MotoGP a Phillip Island, quindi sarà una pista da scoprire ma che mi affascina molto, mentre a Sepang sappiamo di poter essere veloci, i test di febbraio ci avevano dato indicazioni positive e non vediamo l’ora di correrci“.