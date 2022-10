Auto, ecco le più vendute in Italia: ci sono tantissime sorprese

Il mercato dell’auto non sta di certo passando un periodo facile, ed ora andremo a stilare una classifica dei modelli più venduti in Italia.

Tempi duri per il mondo dell’auto in questo ultimo biennio. Qualche tempo fa vi avevamo parlato del crollo delle vendite rispetto ad un passato non troppo distante, con un crollo del 20% ad aprile di quest’anno rispetto a quello di due anni fa, in cui, è giusto ricordarlo, era in corso anche il primo lockdown in assoluto a causa del Covid-19 e di tutto ciò che ha comportato per la nostra vita.

Da quel momento in poi, tutto è andato a peggiorare, ed il colpo di grazia è arrivato a seguito della guerra tra Russia ed Ucraina, con la crisi dei microchip ed il caro carburanti a condire il tutto. Le auto usate hanno conosciuto dei rincari senza precedenti, mentre il mercato del nuovo non è che abbia avuto una ripresa così entusiasmante, anche se negli ultimi mesi c’è stato un piccolo rialzo.

I tempi di consegna sono piuttosto lunghi, ma questo problema esplose del tutto ad inizio primavera, con grandi case con Volkswagen ed Audi che dovettero addirittura sospendere la produzione di alcuni modelli per via della mancanza dei materiali necessari alla costruzione. Almeno in Italia, dal mese di settembre è emerso qualche dato positivo, che ora andremo ad analizzare.

Auto, ecco le più vendute divise per categorie a settembre

Piccoli segnali di ripresa per quello che riguarda il mercato dell’auto in Italia, con il mese di settembre che ha confermato e migliorato ulteriormente quello che si era visto ad agosto. Le vendite avevano fatto registrare un +9.9% nell’ottavo mese dell’anno, ma in quello appena terminato è andata ancora meglio, visto che è stato segnato un +5.4%, in più rispetto al settembre dello scorso anno.

Di questi tempi, in Italia, nel 2021 vennero vendute 105.318 auto, mentre ora siamo arrivati a 110.976, un bel balzo in avanti che sicuramente è un ottimo segnale di ripresa per tutto il settore automotive. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal totale delle vetture che sono state immatricolate rispetto allo scorso anno, dato in cui si registra un pesante -16%, e sarà impossibile pensare di portare il bilancio in positivo entro la fine di questo anno solare.

Passando alle auto più vendute, grazie anche a quanto riportato da “Motor1.com“, è possibile stilare una classifica di quelle che sono state le vetture maggiormente ricercate dai cittadini. Gran calo per le plug-in ibride, che solo a febbraio avevano fatto peggio di settembre, mentre quelle a benzina sono cresciute di 2.2 punti percentuale.

Passando alla vera e propria classifica, tra le vetture a benzina, nel mese di settembre, la macchina più venduta è stata la Toyota Aygo X, con 2282 unità vendute, seguita dalla Citroen C3 a quota 2091. Il podio è completato dalla Volkswagen T-Cross che ha toccato 1679 unità vendute.

La Fiat 500X è la regina delle macchine a gasolio, con 1524 unità vendute, davanti alle 1052 della Mercedes GLA ed alle 842 della Volkswagen Tiguan. Per il GPL, la classifica è comandata dalla Dacia Sandero, che è davanti a tutti con 1837 vetture vendute, nettamente davanti alle 1480 della DR 4.0, che fa comunque registrare un dato a dir poco strabiliante. Terza la Renault Captur a 1157.

Passando a quelle a metano, si registra un dominio della Volkswagen, con la Gold davanti a tutti con 95 unità vendute, davanti alle 82 della Up! e le 77 della Skoda Kamiq, ma è impressionante vedere quante poche vetture che usano questa tecnologie vengano acquistate rispetto a tutte le altre.

La Fiat Panda è la regina delle ibride con ben 6888 unità vendute, e risulta essere la macchina più richiesta dagli italiani nel mese di settembre. Quasi doppiata la Lancia Ypsilon con 3218 vetture vendute, davanti alle 2783 della Fiat 500. La Jeep Compass a quota 430 comanda tra le plug-in ibride, che come detto in precedenza sono in netto calo rispetto a qualche mese fa. Seconda la Volvo XC40 con 366, mentre la Lynk & Co chiude il podio a quota 312 unità vendute.

Passando alle elettriche, il primo posto non poteva non essere occupato dalla Tesla, che si è issata davanti a tutti con 968 Model Y vendute. Segue la Fiat 500 a quota 470, mentre il terzo posto è della Smart Fortwo a 308, ma entrambe le ultime due menzionate sono bel lontane dalla capoclassifica, che continua a mantenere un certo dominio su questo fronte.

Il mercato dell’automotive sta dunque mostrando qualche piccolo segnale di ripresa, anche se la strada per tornare ai livelli di un tempo è ancora molto lunga. Ci vorrà tempo e le nuove tecnologie dovranno ancora crescere, dal momento che la differenza è ancora molto importante sul fronte degli acquisti.