Scopriamo le caratteristiche del circuito di Suzuka in Giappone, prossimo appuntamento del mondiale di F1: i segreti e gli appuntamenti in TV.

Salutato il Singapore, con una Gara notturna belle ma con pochi sorpassi ed iniziata in ritardo, si corre subito in Giappone. Max Verstappen vuole ora vincere il Mondiale, e non rischiare che un affamato Charles Leclerc, gli porti via ulteriori punti.

Quanto è lungo il circuito di Suzuka in Giappone

Il Suzuka International Racing Course, divide le sue 18 curve in ben 5.807 metri. Questo vuol dire che bisognerà percorrere in tutto, 301,664 km, perché per vincere bisogna effettuare 52 giri. Qui, conta la bravura del pilota, unita alla potenza della vettura, perché di zone DRS non ce ne sono tante: solo una.

Dove si corre e quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio del Giappone

All’interno della prefettura del Mie, sorge Suzuka. Al centro del Giappone, la bella cittadina nasce a pochi chilometri dal mare. Ovviamente, il Paese si trova in Asia. I biglietti per il ritorno della F1 in Giappone, sono già sold out da molto tempo ed è incredibile: sul web è impossibile trovare i prezzi dei ticket già venduti. Evidentemente, la politica di Suzuka è quella di nascondere tale informazione, se i biglietti non sono acquistabili al momento.

Chi ha vinto l’anno scorso in Giappone in Formula 1

Come abbondantemente sottolineato, non si è corso nelle scorse due stagioni di Formula 1, in Giappone. L’ultimo a vincere su questa pista, infatti, lo ha fatto nel 2019. Valtteri Bottas era ancora seduto sul sellino di una Mercedes e fu lui ad arrivare al traguardo, prima di Sebastian Vettel in Ferrari e Lewis Hamilton, anche lui in Mercedes. Il finnico, lo fece, impiegando 1h21’46″755, e da allora ha vinto solo altre due Gare.

Dove vedere il GP del Giappone in TV e streaming

Il Gran Premio del Giappone 2022 non vedrà orari comodissimi per le dirette. Le Prove Libere 1 di venerdì, iniziano quando in Italia saranno le 5 del mattino. Le FP2 invece, alle 8:00. Stessi orari, per Prove Libere 3 e Qualifiche, che però si terranno al sabato. La Gara, inizia alle 7 del mattino. Dove vedere tutto in diretta oltre agli streaming di NOWTV e SkyGo? Avete larga scelta, potrete farlo su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K.

Quando ci sono le repliche del GP del Giappone di F1

Avrete poi la possibilità di svegliarvi con più calma o concedervi le velocità del GP, con molta calma, qualche giorno dopo. Sui canali Sky, soprattutto quello dedicato alla F1 e cioè il 207, sarà possibile riammirare la Gara. Se invece non possedete questa possibilità, potrete rivedere tutto in chiaro, in differita. TV8, canale 8 del digitale terrestre, vi concederà le Qualifiche, a partire dalle ore 16.30 e domenica, la Gara alle 16.

Chi è favorito per il prossimo GP del Giappone di F1

Per capire chi dovrebbe essere il favorito del GP del Giappone, ci siamo affidati ai bookmakers, ed al sito SNAI. A dire il vero, in Singapore non ci hanno preso, ma ancora una volta, per loro almeno, Max Verstappen è favorito per la vittoria finale, dato a 1,65. Charles Leclerc, resta vicino a quota 3,00. E dire, che nessuno dei due ha mai vinto nel Sol Levante, mentre Valtteri Bottas oggi a 250, Lewis Hamilton, dato a 12 e Sebastian Vettel a 500, sì.

Intanto, a quota 12 ce ne sono altri due di piloti, Carlos Sainz e Sergio Perez, mentre George Russell è bancato a 20. Sembra che quest’anno vincano sempre gli stessi ed infatti, le quote si alzano enormemente già tra Lando Norris e Fernando Alonso a 150, ed altri sei piloti a 250. A 500 oltre a Vettel ci finisce anche Mick Schumacher, mentre a quota 1000, oltre ad Albon, c’è inevitabilmente Nicholas Latifi.