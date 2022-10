Perez ora punta al bis: ecco cosa dice della sua Red Bull

Sergio Perez ha chiuso al quarto posto le libere di Suzuka, a quasi un secondo dalle Mercedes. Il vincitore di Singapore è ottimista.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone si è aperto con un terzo e quarto posto per le due Red Bull, con Max Verstappen subito davanti a Sergio Perez. L’olandese ha girato in 1’42”786, tenendo dietro il protagonista del GP di Singapore per soli 48 millesimi. Il messicano sembra del tutto galvanizzato dalla vittoria di domenica scorsa, ed ha intenzione di continuare a stupire anche in quel di Suzuka.

Nella giornata odierna, i tempi sono stati ottenuti con gomma Intermedia, mescola che quasi al 100% non verrà montata durante le ultime libere e soprattutto in qualifica. Un gran vantaggio che potrebbe avere la Red Bull in condizioni di asciutto è sicuramente l’efficienza aerodinamica, vero punto di forza della RB18 sin da inizio stagione.

La pista di Suzuka esalta proprio questa caratteristica, vista la presenza di due rettilinei molto lunghi e delle curve veloci del primo settore, nella zona dello “snake”. Proprio in quel punto, la Mercedes faceva una grande differenza negli anni passati, ed ora questo vantaggio potrebbe passare al team di Milton Keynes.

Sul fronte del passo gara che è stato simulato nel finale della sessione, sia la Ferrari che la Mercedes sono apparse più in forma rispetto alla Red Bull, con Verstappen che si è lamentato più volte di un consumo eccessivo delle gomme. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz, George Russell e Lewis Hamilton sono apparsi più ottimisti.

Perez ed il compagno di squadra si sono visti rifilare oltre otto decimi dall’ex Williams, che ha concluso davanti a tutti questo venerdì girando in 1’41”935. Il messicano si è confermato in gran forma, su un tracciato dove non ha mai corso con una monoposto realmente competitiva, considerando che qui non si gareggia dal 2019.

La RB18 si sposa alla grande con un tracciato di questo tipo, e c’è da scommettere che verrà trovato anche un buon compromesso in caso di qualifica asciutta e gara bagnata. Un qualcosa del genere è già capitata diverse volte qui in Giappone, come nel 2014 ed in altre occasioni, anche se è stato più frequente trovare una qualifica completamente allagata ed una gara con buone condizioni.

Perez, grande ottimismo nelle sue parole dopo le libere

In casa Red Bull c’è grande tranquillità visto il grande vantaggio in entrambe le classifiche mondiali. Dopo Max Verstappen, matematicamente in corsa per il titolo piloti ci sono soltanto Charles Leclerc e Sergio Perez, i quali avranno bisogno del week-end perfetto per sperare di rinviare la sua festa iridata ad Austin, dove si correrà il prossimo 23 ottobre.

Super Max ha chiuso secondo da queste parti del 2017, subito dietro alla Mercedes di Lewis Hamilton che all’epoca era chiaramente superiore alla sua Red Bull. Il campione del mondo sa che qui a Suzuka può emergere la stoffa del vero campione, e non saremmo affatto sorpresi nel vederlo ottenere la pole position al sabato.

In quel caso, c’è da scommettere che l’olandese si auguri di poter vivere una gara asciutta, dal momento che il passo gara della Red Bull è solitamente di un altro pianeta rispetto a quello della concorrenza, in particolar modo su un tracciato del genere che mette alla frusta le gomme.

Al termine della giornata odierna, Perez ha raccontato alla stampa le proprie sensazioni: “Credo che sia un peccato per i fan questo tempo, ma al sabato dovrebbe essere molto meglio spero ci sia tanta azione. Oggi siamo andati abbastanza bene anche in queste condizioni. Questa pista è sempre una sfida e con il bagnato lo è ancora di più, è la miglior pista del mondo“.

Il messicano ha poi rinnovato il proprio ottimismo: “Se saremo in lotta anche in caso di gara bagnata domenica? Si, siamo molto a nostro agio in queste condizioni e sappiamo cosa possiamo fare per migliorare il nostro passo. La pista è bellissima e la macchina va forte, ma è chiaro che dobbiamo ancora sistemare qualche dettaglio per cercare di essere al meglio. Spero che almeno in qualifica ci sia bel tempo per far divertire i tifosi, se lo meritano perché ci danno sempre una forza incredibile“.

Nonostante il grande distacco dalla Mercedes in condizioni di umido, le Red Bull restano le favorite a Suzuka, ma tutto può accadere su una pista così difficile e tecnica, che già tante volte ci ha regalato gare mozzafiato. Verstappen vuole il titolo, ma Checo e Charles Leclerc faranno di tutto per rendergli la vita difficile.