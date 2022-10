Red Bull, restroscena assurdo sul Budget Cap: aveva ragione Horner?

Un documento esclusivo rivela che la Red Bull potrebbe essere assolta per quanto accaduto, ed ora vediamo di cosa si tratta.

Prima del Gran Premio di Singapore è emerso un fatto davvero clamoroso, che per un attimo ha fatto pensare che le sorti di questo mondiale e di quello precedente potessero essere ribaltate. La Red Bull, infatti, avrebbe sforato il Budget Cap del 2021 di circa 10 milioni, e anche l’Aston Martin era stata coinvolta in questa vicenda, ma con una violazione minore e che avrebbe potuto comportare una sanzione di poco conto.

Sin dal venerdì del Gran Premio di Singapore si sono aperti dei discorsi sulla possibile penalizzazione da rifilare al team di Milton Keynes, parlando di estromissione dal mondiale, squalifica per uno o più eventi o limitazioni sullo sviluppo per il futuro. Christian Horner è stato ovviamente il team principal più ricercato in questi giorni, ma ha sin da subito rigettato tutte le accuse.

Il manager britannico è poi passato al contrattacco, sottolineando che la Red Bull avrebbe intrapreso azioni legali contro gli avversari se avessero proseguito con le loro insinuazioni. Nella giornata di domenica, “Ziggo Sport” ha fatto uscire un’indiscrezione, secondo la quale la sanzione per la squadra anglo-austriaca verrebbe sanzionata con una multa di 7,5 milioni ed una limitazione sull’utilizzo della galleria del vento per il prossimo anno.

Per il momento, di conferme ufficiali non ce ne sono, ma in queste ultime ore è emerso un documento esclusivo che farà davvero discutere e che potrebbe anticipare la sentenza della FIA che uscirà tra poche ore. Si tratta di una vicenda davvero poco chiara e che farà discutere a lungo, qualsiasi decisione dovesse essere presa.

Red Bull, cambiano tutti gli scenari sul Budget Cap

Sulle colonne del “Daily Mail” è comparso un articolo che inizia con poche ma semplici parole: “A Lewis Hamilton non sarà assegnato il titolo del 2021“. Il che significa che Max Verstappen e la Red Bull potranno stare tranquilli, dal momento che il quotidiano britannico ha rivelato in esclusiva di aver scoperto che il team di Milton Keynes non avrebbe affatto sforato il Budget Cap di 10 milioni come si è detto sino ad oggi.

Una fonte vicina al giornale ha rivelato che lo sforamento dovrebbe essere attorno al milione, cosa che comporterebbe soltanto una sanzione pecuniaria e poi neanche così troppo importante come si diceva all’inizio. Se tutto ciò dovesse essere confermato, si tratterebbe di un fallimento notevole per chi ha messo in giro le prime notizie, ed anche di una brutta figura da parte di Mercedes e Ferrari.

Toto Wolff, Laurent Mekies e Mattia Binotto, ma anche gli altri team principal come Gunther Steiner e Frederic Vasseur sono andati all’attacco della Red Bull come se avessero la verità in mano, per cui è chiaro che c’è ancora qualcosa che non torna. Possibile che il margine di errore fosse così grosso e che le squadre più importanti della F1 abbiano preso una cantonata del genere?

A questo punto, Christian Horner avrebbe anche tutto il diritto di fare ciò che meglio crede dal punto di vista legale, perché se il tutto dovesse essere confermato, Wolff e compagni potrebbero essere accusati di diffamazione a tutti gli effetti, ma la speranza è che da questo punto di vista non se ne faccia nulla e che i vari boss si chiariscano in pista.

C’è comunque da dire che attorno a tutta questa storia aleggerà per sempre un mistero. Lo sviluppo della RB18 è stato impressionante, superiore a qualsiasi altro team, ed anche a Singapore si sono presentati con un fondo rivisto che sicuramente sarà costato svariati soldi prima di essere portato in pista per esordire sulle monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez.

Tutto ciò è molto strano, così come è ben più che anormale il fatto che i grandi capi delle altre squadre si siano esposti in maniera così evidente pur potendo rischiare di fare una brutta figura. La FIA si pronuncerà sull’accaduto tra poche ore, ed oltre alla sanzione per il team di Milton Keynes sarà interessante leggere il rapporto per capire qual è il reato commesso e di quanto è stato sforato il Budget Cap.

Se, davvero, dovesse essere stata commesssa una violazione minore, Mercedes, Ferrari ed altri team perderebbero la faccia con gran parte degli sponsor e della F1 per via delle dure parole utilizzate contro Horner, ma tutto è ancora da vedere. Quanto affermato dal giornale inglese fa però molto riflettere, visto che di solito sbaglia davvero poco e nulla. Alla sentenza mancano poche ore e non ci resta che attendere con pazienza.