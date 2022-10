Mick Schumacher, nuova opzione per il 2023: arriva la conferma

Mick Schumacher cerca una sistemazione per il campionato di F1 2023: c’è una scuderia che lo sta prendendo in considerazione.

Il futuro di Mick Schumacher in Formula 1 continua ad essere incerto. La Haas deve ancora prendere una decisione su chi affiancherà Kevin Magnussen nel 2023.

Il team americano prende tempo, sta facendo alcune valutazioni e non è chiaro quando verrà fatta la scelta. La conferma del pilota tedesco non è completamente da escludere, però con il passare delle settimane e in mancanza di risultati particolari sorge il dubbio che la scelta possa ricadere su un altro nome.

Nico Hulkenberg, Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman sono tre candidati per l’altro sedile della squadra di Gene Haas. Si era parlato anche di Daniel Ricciardo, però in questo momento non sembra esserci qualcosa di concreto. Chiaramente non va ancora scartato il driver australiano.

F1, Mick Schumacher lascia la Haas? C’è un’altra possibilità

Schumacher contava di potersi prendere il posto di Sebastian Vettel in Aston Martin, però è andato a Fernando Alonso. Quest’ultimo ha sorpreso tutti non rinnovando con Alpine e firmando con la scuderia di Silverstone per il biennio 2023-2024. Tale mossa ha forse rovinato i piani di Mick, che adesso si ritrova con opzioni limitate.

Rimanere in Haas è quella migliore, però dovrà convincere il team principal Gunther Steiner a confermarlo. Visto che conosce già la squadra e la macchina, restare un altro anno nello stesso box sarebbe probabilmente la scelta ideale. L’alternativa può essere una sola: la Williams.

La storica scuderia di F1 ha già ufficializzato il rinnovo di Alexander Albon e l’addio di Nicholas Latifi, deve scegliere il secondo pilota per il 2023. Il favorito sembra essere il giovane Logan Sargeant che quest’anno ha corso in F2 e che fa parte dell’academy della Williams, però il figlio di Michael Schumacher è tra i profili presi in considerazione.

Il team principal Jost Capito in un’intervista concessa a RTL/ntv ha confermato: “Mick è un’opzione, merita di restare in Formula 1. Vedremo se ciò accadrà, ma è sicuramente un’opzione per noi”.

Un trasferimento nella scuderia di Grove farebbe uscire Mick dall’orbita Ferrari, però pur di correre ancora nel campionato lui è disposto a considerare anche questa strada. Rimanere fuori per un anno, se Haas non lo confermasse, potrebbe essere un grosso rischio per la sua carriera.