Auto, sapete come vengono distrutte nei film? Immagini incredibili (VIDEO)

In tanti film, in particolare, in quelli di azione, vediamo tante auto andare in pezzi. Ecco ciò che si inventano i registi per riuscirci.

Il cinema e le auto sono passioni che accomunano tantissime persone, e spesso abbiamo visto tanti film in cui le vetture o le corse in generale sono coinvolte direttamente. Tanto per fare un esempio, qualche anno fa, nel 2013 per la precisione, è uscito nelle sale il capolavoro di Ron Howard “Rush“, che racconta della rivalità per il titolo mondiale di F1 del 1976 tra James Hunt e Niki Lauda.

Il primo venne interpretato da Chris Hemsworth, mentre la parte dell’austriaco fu affidata a Daniel Bruhl. Entrambi recitarono in maniera celestiale, regalandoci un vero e proprio cult del cinema legato alle auto. Ovviamente, anche la serie “Fast and Furious” ha regalato spettacolo ed emozioni, concentrandosi sul mondo delle gare clandestine su auto elaborate, facendosi amare attori come il compianto Paul Walker, Vin Diesel e tanti altri.

Andando nel passato, vengono anche in mente le immagini del celebre film sulla 24 ore di Le Mans ideato ed interpretato da Steve McQuenn, il quale partecipò a tante competizioni nel corso della sua vita, così come anche Paul Newman, e nel periodo recente, anche Patrick Dempsey e Michael Fassbender.

Il famoso protagonista di “Grey’s Anatomy” ha chiuso al secondo posto con una Porsche 911 RSR nella classe GTE AM nell’edizione del 2015, e da ormai una decina di anni gestisce il suo team, il Dempsey-Proton Racing. Insomma, cinema e motori sono sempre stati legati a doppio filo, ed oggi vi racconteremo una curiosità legata agli effetti speciali che rendono possibili film di questo tipo.

Infatti, non solo in pellicole legate al mondo dell’automobile, ma anche in quelli di azione, fantascienza o quant’altro, vediamo spesso delle vetture che vengono letteralmente distrutte da incidenti o cose simili, ma vi siete mai chiesti come è possibile realizzare un qualcosa del genere? Ora vi sveleremo il segreto dei registi.

Auto, ecco come vengono distrutte nei film

Gli effetti speciali sono ormai da decenni la parte fondamentale dei film, e nel corso degli anni si sono evoluti sino a diventare sempre più realistici. La distruzione delle auto è sempre stato un tema che ha contraddistinto la nostra curiosità, visto che nelle varie pellicole spesso vengono distrutte anche delle supercar dal valore inestimabile.

Nel video che abbiamo postato in basso, caricato dal canale YouTube “Insider“, i protagonisti hanno visitato il team di JEM FX per scoprire alla perfezione tutti i segreti di come si procede alla distruzione delle auto nei film. I protagonisti che vengono intervistati hanno raccontato come avvengono le varie fasi di preparazione dei veicoli, nel tentativo di rendere il più credibile possibile le immagini.

Rispetto al passato sono stati fatti dei passi da gigante, ma questo è un discosso che è valido per tutti i tipi di effetti speciali che possiamo ammirare nei nostri film preferiti. Tra i trucchi utilizzati da coloro che si occupano di questa fase, c’è il montaggio di pannelli falsi sulle vetture, che favoriscono il momento in cui avviene l’accartocciamento a seguito dell’impatto.

Dunque, le parti fondamentali delle macchine che vengono danneggiati sono sostituite con altri strumenti, in modo da permetterne una distruzione più facile ma anche una riparazione che sia più rapida ed indolore. Davvero incredibile pensare come si siano raggiunti questi livelli, ed il racconto dei membri del team vi lascerà davvero incantati e senza parole. Dopo il nostro preambolo, non vogliamo svelarvi troppi segreti, anche se la visione di questo video non vi permetterà di certo di capire tutto del loro lavoro. State tranquilli, dal momento che le vetture torneranno, in seguito, come nuove.