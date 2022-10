Il super suv con garanzia Mercedes che costa solo 2mila euro | In pochi lo conoscono

Jeep e fuoristrada, diverse facce della stessa medaglia. E soprattutto appartneneti al magico mondo dell’offroad. Con 2mila euro puoi assicurartene una, soprattutto “grazie” alla Mercedes.

Non è esattamente una novità. Già in passato il fuoristrada sia a due che a quattro ruote era molto ambito, e così è pure nel 2022. Del resto, è spettacolare guidare su tragitti molto tortuosi da affrontare, con una guida al limite e condizioni climatiche spesso precarie.

Per farlo ci vuole il mezzo giusto, e infatti qualche anno fa è nato un vero e proprio mercato automobilistico per veicoli di questo genere. Un settore che vantava e ancora oggi può vantare tanti clienti e appassionati. Oggi scopriremo quando è nato e, soprattutto, ci soffermeremo su un modello veramente molto particolare.

Offroad: ecco quando è nato tutto

Possiamo dire che i primissimi fuoristrada siano nati negli anni ’40. La trazione integrale era ancora in fase sperimentale su alcune auto come la Mitsubishi PX33 o la GAZ-61, ma il modello che in tal senso fece davvero la differenza fu la celebre Jeep Willys MB, costruita negli USA nel 1941 durante la seconda guerra mondiale per scopi puramente militari.

Al termine della guerra però si diffusero a macchia d’olio mezzi del genere. Soprattutto per i lavoratori. Quelli più celebri fra mercato auto e corse rimangono il Land Rover, Range Rover, Defender, Discovery, Mitsubishi Pajero, Iveco massif, Nissan patrol, Toyota Land Cruiser, Hummer, Jeep Wrangler, mercedes Classe G e Iveco Lince. Tutti veicoli che hanno fatto la storia di un settore molto attivo sul mercato dell’automotive.

Fuoristrada: cosa sono questi veicoli

I fuoristrada sono veicoli a motore adatti ai fondi accidentati, pieni di pendenze e soprattutto con scarse aderenze. Possono andare anche sull’asfalto, ma diciamo che sono più versatili delle auto normali. terreni sterrati, pieni di ghiaia, ma anche erbosi, sabbiosi, fangosi e chi più ne ha più ne metta, sono quelli in cui tali automobili fanno maggiormente la differenza e sono anche il reale motivo che ha portato alla loro realizzazione.

La capacità di affrontare ogni terreno li rende mezzi in grado di raggiungere luoghi impossibili da percorrere per modelli convenzionali. Non per niente erano usati dai militari in guerra, e oggi molte forze dell’ordine ne fanno un uso costante. Fuoristrada sono anche veicoli come particolari autocarri, motocicli e quad. Vengono usati molto anche da chi è semplicemente apapssionato di questa tipologia di veicoli, che infatti li utilizza pure nelle strade più trafficate.

SsangYong Korando: c’era una volta il fuoristrada coreano…

A proposito di fuoristrada, oggi vi parleremo del SsangYong Korando. Un’automobile prodotta a partire dal 1983 al 2010 (diviene poi un SUV di Segmento C). Un veicolo che si divide fra qualche curiosità legata al nome, Korando significa Corea può fare, e qualche ispirazione ben nota. La prima serie del veicolo in questione era decisamente partita dalla base della Jeep CJ-7 (su licenza). Presentata nel marzo 1983, si tratta della prima serie di cui venne terminata la produzione nel 1996.

Oltre alla replica della Jeep, questo modello ha pure molti legami con la Mercedes. A partire dai motori, benzina e diesel, di derivazione Mercedes per l’appunto. L’auto è dotata di un robusto telaio con sospensioni anteriori indipendenti; il cambio è a 4 rapporti. La carrozzeria è contraddistinta da un muso a punta e da tre porte, meccanica e interni ricordano nuovamente quelli di una Mercedes.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Oggi possiamo trovare quest’auto a circa duemila euro, quindi non dovrebbe trattarsi di un veicolo difficile da acquistare. Unica cosa, per chi non lo conosce così bene, non aspettatevi niente di rivoluzionario: perché “Corea sa fare”, ma le caratteristiche ricordano fin troppo prima Jeep e poi Mercedes.