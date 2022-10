Dalla prossima stagione, per la scuderia F1 della Mercedes, lavorerà anche chi ha vinto uno speciale talent: ecco che significa.

Il futuro è tutto in divenire ed oggi, siamo arrivati anche a questo. Di talent show se ne sono visti tanti, negli ultimi vent’anni, tra canto, recitazione e persino calcio, ne abbiamo conosciuti anche in Italia, ma a memoria, non parrebbe averne conosciuti per chi vuol lavorare nello spettacolare Circus della Formula 1. Ed a breve invece, partirà anche una iniziativa del genere.

Per adesso, non pare proprio che in Mercedes abbiano bisogno di piloti, ed anche se un ex Ferrari si dice sicuro che Hamilton stia per lasciare, non trapelano voci del genere. Anzi, sembra che anche per l’anno prossimo, i due sedili a Brackley siano pieni. Ma l’idea riguarda chi vorrebbe stare dietro le quinte, ed ecco come nasce. Dalla collaborazione di un player globale della Smart Industry del Gruppo Adecco, la Akkodis, con il team di F1, Mercedes. Il progetto si chiamerà Lead the Charge.

Come partecipare e tentare di entrare in F1

L’opportunità sarebbe quella di poter lavorare direttamente per la Mercedes, nel campionato 2023, attraverso un vero e proprio talent program di portata internazionale. Una bellissima partnership quindi, tra Akkodis e Mercedes-AMG Petronas Formula One, che soprattutto, lancia un’opportunità non solo in un modo molto innovativo, ma soprattutto, dando una possibilità davvero a chiunque.

Per candidarsi, basta essere laureati o comunque avere dei requisiti tecnici, più la vera passione per gli sport di motori e soprattutto, per la sostenibilità. Infatti, dal talent speciale usciranno un ragazzo ed una ragazza, che possano aiutare la scuderia in un suo progetto, di arrivare quanto prima possibile al Net Zero, ovvero abbassare fino a cancellare del tutto, le emissioni di anidride carbonica.

Toto Wolff, ha per un attimo messo da parte i nuovi veleni con la Red Bull, per parlare in maniera entusiasta, di questo progetto a cui chissà, potrebbero prender parte in futuro anche altre scuderie: “Siamo lieti di annunciare questa opportunità con il nostro partner Akkodis. Siamo impegnati nel nostro viaggio verso il Net Zero e Akkodis contribuirà a questo obiettivo mettendoci in contatto con giovani candidati di talento che vogliono avere un impatto sul futuro”, ha ammesso l’ex pilota. “Siamo convinti che questo nuovo programma coinvolgerà talenti di livello mondiale che vogliono contribuire al nostro successo in pista e fuori”, ha poi concluso Wolff. Sicuramente una bella trovata per far sì che in molti, provino più simpatia da oggi verso la Mercedes, ma anche un lavoro davvero importante a cui, ribadiamo, potrebbero unirsi a breve altre scuderie.