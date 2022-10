F1, scandalo Red Bull: già decisa la “penalità” per il team austriaco?

La Red Bull Racing andrebbe incontro a sanzioni molto leggere. Stupore nel Paddock della F1 dopo il polverone delle ultime ore.

La Red Bull Racing è finita in una bufera mediatica dopo le indiscrezioni del magazine tedesco AMuS, in merito allo sforamento del budget cap. Una situazione che non solo sarebbe accaduta in questa annata, ma anche nella passata stagione dove Max Verstappen si è laureato, per la prima volta, campione del mondo. L’olandese ha messo a tacere le illazioni, esattamente come il suo team principal in toni abbastanza chiari. La questione ruoterebbe intorno a 10 milioni sforati, tuttavia la FIA ha voluto chiarire subito la situazione.

Il prossimo 5 ottobre verranno conclusi i dati finanziari. La Federazione si è espressa con il seguente comunicato: “Stiamo attualmente finalizzando la valutazione dei dati finanziari 2021 presentati da tutti i team di F1. Le presunte violazioni del Regolamento finanziario, se del caso, saranno trattate secondo la procedura formale prevista. La FIA rileva speculazioni e congetture significative e inventate in relazione a questo argomento. Ribadisce che la valutazione è in corso e che il giusto processo sarà seguito senza prendere in considerazione alcuna discussione esterna“.

Un messaggio chiaro che andrebbe a spegnere le polemiche che sono divampate nel weekend in Singapore. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha subito attaccato il team rivale. “Un milione in più o in meno fa la differenza tra vincere e perdere. Se non dovessero esserci grandi penalità, potremmo pensare di cambiare quello che è il nostro approccio al budget cap”, aveva annunciato il Team Principal della Mercedes. Lo stesso ha fatto Laurent Mekies della Ferrari cha ha specificato che non è più un segreto che alcuni team abbiamo sforato i limiti imposti dalla FIA: una in modo molto pesante (la Red Bull Racing) e una in modo forse meno significativo (l’Aston Martin). Si tratta di una violazione grave, ma la punizione esemplare della FIA non arriverà, secondo le indiscrezioni di Ziggo Sport. L’emittente olandese si è esposta sull’argomento, anticipando quali potranno essere le conseguenze delle azioni losche del team con sede a Milton Keynes.

Red Bull, che scandalo in F1

Alla Red Bull verrà imposta una multa di 7,5 milioni di dollari come penalità per aver violato il budget cap, secondo l’indiscrezione dell’emittente televisivo olandese. Inoltre il team austriaco avrà a disposizione meno ore del previsto in galleria del vento in vista della prossima annata. Nessuna decurtazione di punti, quindi, come molti avevano sperato. Sarebbero legittimati anche altri team a questo punto ad andare contro le norme finanziarie, dato che sforare di così tanti milioni può fare una grandissima differenza a livello di performance. Per colossi come Mercedes, Ferrari o McLaren non sono, davvero nulla sul piano finanziario. A questo punto le polemiche non si placheranno, si tratta di una multa del tutto influente per una super team come la Red Bull. La F1 si prepara ad una rivoluzione: ecco cosa cambierà.

Per non parlare del fatto che a prescindere dal superamento milionario, sia l’Aston Martin che la Red Bull Racing andrebbero incontro allo stesso ammontare di soldi. Binotto aveva commentato: “Questa vicenda ha implicazioni sul campionato passato, presente e futuro. Anche se ci fosse una violazione di ‘soli’ 4 milioni, quella cifra non è affatto minore dal punto di vista delle implicazioni. Per noi quella cifra è l’intero sviluppo di una stagione. Vogliono dire 70 persone in un ufficio tecnico che possono pensare e trovare soluzioni. Significa avere mezzo secondo di vantaggio. Ne va della credibilità della F1. Mi aspetto che al FIA possa identificare se ci sono state o meno delle scorrettezze”. Nel 2021 il budget cap era fissato a 145 milioni di dollari. Quest’anno il limite è sceso a 140 milioni, anche se in realtà la cifra esatta è di 142 milioni di dollari perché è stato deciso che per ciascuna gara in più, oltre le 21, il budget aumenta di un milione.

Pensate che la Mercedes è stata costretta a rinunciare a molti uomini per stare nel budget cap, ma a quanto pare la Federazione non ha tenuto molto conto delle parole dei team principal degli altri top team. Naturalmente occorrerà aspettare l’ufficialità dei provvedimenti, dopo le ultime indagini sulla questione budget cap, ma le premesse non faranno molto felici i fan della Formula 1. Il budget cap si è rivelato sin qui un mezzo bluff, dato che non è stato controllato a sufficienza. Si è verificato, esattamente, quello che si temeva all’inizio della scorsa stagione. La Red Bull Racing è stata furba perché ha prima chiesto il congelamento dei motori, ottenendo l’ok degli altri team, per poi sviluppare più degli altri la vettura, riuscendo a tirar fuori i migliori risultati possibili.