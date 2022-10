Bezzecchi svela il suo segreto: ecco come fa ad andare forte con la Ducati

Strepitosa pole position per Marco Bezzecchi a Buriram, la prima della sua carriera in MotoGP. Ecco le sue parole a fine sessione.

Dopo quella ottenuta da Fabio Di Giannantonio al Mugello, un altro italiano si è regalato la prima pole position in carriera in MotoGP. Stiamo parlando di Marco Bezzecchi, che ha guidato la sesta prima fila stagionale dominata dalle Ducati, beffando Jorge Martin e Pecco Bagnaia, girando in 1’29”671.

Un giro strepitoso quello del “Bez”, che ha tolto un miglior tempo che sembrava ormai nelle mani dello spagnolo, da sempre mattatore delle qualifiche. Marco è il decimo, in questa stagione, a far segnare la pole position, record assoluto di tutti i tempi e che conferma quanto sia equilibrata e varia questa top class.

Bezzecchi ha già ottenuto un grande secondo posto nel Gran Premio d’Olanda di fine giugno vinto da Bagnaia, e quello odierno è un altro grande risultato in questa stagione da rookie per lui. Il passo gara mostrato nelle libere è stato molto buono, per cui è lecito aspettarselo in battaglia per le prime posizioni.

La Ducati, onestamente, ha dimostrato di avere un altro passo anche oggi, monopolizzando tutta la prima fila, ma Fabio Quartararo darà il tutto per tutto per cercare di rovinare la festa. Nei primi sei posti ci sono cinque Desmosedici, anche se quella Yamaha che si è infilata in quarta piazza potrà dire la sua. La battaglia sarà serratissima, e la partenza sarà fondamentale visto che le possibilità di sorpasso non sono poi così tante, con quell’ultima curva che nasconde tantissime insidie.

Non dovrebbe esserci la tanto attesa incognita meteo, visto che anche oggi ha prevalso il bel tempo, al contrario di quello che dicevano le previsioni negli ultimi giorni. Trovandoci a Buriram è sempre impossibile parlare del tempo con certezza, ma il tutto lascia pensare che anche la gara verrà disputata con l’asciutto.

Bezzecchi, ecco le sue parole dopo la pole position

Al termine delle qualifiche, Marco Bezzecchi non ha nascosto la propria gioia mischiata ad incredulità. Davvero in pochi avrebbero scommesso sulla sua pole position, che invece è finalmente arrivata quasi al termine della sua prima stagione in MotoGP. Al termine delle spettacolari qualifiche di Buriram, il “Bez” ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“.

“Sinceramente non avevo nemmeno capito che ero primo, ho cercato di guardare i maxischermi sparsi sulla pista ma non riuscivo a vedere a causa del sole. Poi mi sono detto che il 29”6 era un buon giro, e poi siamo esplosi di gioia. Devo ringraziare tutti i ragazzi della squadra, hanno fatto un lavoro strepitoso. Voglio ringraziare anche Vale che ci segue sempre da casa e che ha messo su tutto questo“.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Ho messo una Soft nelle libere di stamattina e poi ne ho messa un’altra, che però non ho sfruttato per via della caduta di Miller. In qualifica l’ho usata per il primo time attack, mentre con la seconda Soft nuova non so cosa mi sia uscito. Non trovo ancora le parole per quello che siamo riusciti a fare“.

Il poleman ha poi analizzato il lavoro odierno, dove è riuscito a far segnare il miglior tempo puntando su una guida aggressiva ma pulita: “Se ho cambiato stile di guida? Il mio, visto da fuori, mi sembra molto sporco, ma se guardi la telemetria è molto pulito, con questa moto, se guidi troppo sporco, non riesci a rendere bene e ad essere veloce. Qui sono stato ancor più cauto del solito, su questa pista devi essere molto dolce in staccata, soprattutto nella prima parte quando vai sui freni“.

“Devi tenere la ruota dietro attaccato a terra, e se non lo fai qui non ti fermerai mai. Ci ho lavorato molto sin dal venerdì, abbiamo fatto uno step impressionante sulla moto grazie a quello che hanno fatto i ragazzi. Se posso sognare in grande per domenica? Sono veloce di passo, non ho ancora controllato bene come vanno gli altri, ma io con Soft e Media sono andato bene, anche se mi sento meglio con la prima“.

