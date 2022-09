Ferrari, grande novità sulla Rossa: cambierà anche la livrea?

La Ferrari arriva a Singapore con vari aggiornamenti tecnici, ma anche sul fronte degli sponsor c’è una novità. Ecco di cosa si tratta.

In casa Ferrari è tutto pronto per andare a caccia della riscossa in quel di Singapore. La Rossa manca all’appuntamento con la vittoria dal 10 luglio scorso, quando Charles Leclerc dominò in Austria, a casa della Red Bull, superando per ben tre volte Max Verstappen nel corso della gara.

Quella corsa rappresentò la grande illusione, con la Rossa che sembrava aver ritrovato la superiorità di inizio stagione. Le qualifiche in Francia, due settimane dopo, confermarono questa tendenza, ma con l’incidente di Leclerc alla domenica, tutti i sogni di gloria svanirono definitivamente.

Da quel momento in poi, le vittorie sono andate esclusivamente a Verstappen ed alla Red Bull, che proviene da cinque affermazioni consecutive. Grazie a questa impressionante serie di successi, il campione del mondo avrà la possibilità di mettere le mani sul secondo iride consecutivo già nella notte di Marina Bay.

Non poteva andare meglio quest’annata per l’olandese, che sicuramente, oltre al suo talento strepitoso, deve molto anche all’inadeguatezza del box Ferrari. Tra errori strategici, problemi di affidabilità e qualche magagna dei piloti, per Verstappen è stato tutto sin troppo facile, ed i risultati parlano chiaro.

Tuttavia, Mattia Binotto ha già detto che nessuno dovrebbe perdere il proprio posto, confermando in blocco il gruppo di lavoro sin dall’estate. In molti dicono che nel 2023 la Rossa si presenterà al via con una monoposto molto performante, ma alle promesse i tifosi non credono più.

La Red Bull sembra aver acquisito una superiorità inaspettata dal Belgio in poi, e le ultime gare di questo campionato potrebbero essere un indice di ciò che vedremo il prossimo anno. La sensazione è che solo la Mercedes possa essere all’altezza del team di Milton Keynes, ma avranno molta strada da fare prima di poter chiudere il gap.

Quella di Singapore, almeno sulla carta, potrebbe essere la pista più adatta alle rivali della RB18, che sulle piste ad alto carico aerodinamico sono sempre state performanti. Per le frecce d’argento è un’occasione d’oro, visto che all’appello manca ancora una vittoria in questa stagione, e la pista di Marina Bay rappresenta un’opportunità da non buttare via.

Da queste parti, il team di Brackley e la Scuderia modenese hanno dominato la scena dal 2014 al 2019, dividendosi le pole position e le vittorie. La Red Bull non vince dal 2013, quando Sebastian Vettel trionfò per la terza volta consecutiva da queste parti. Verstappen ha tutte le carte in regola per volare verso il titolo, che più realisticamente porterà a casa in Giappone, tra poco più di una settimana.

Ferrari, siglato un accordo con la Bitdefender

Sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz tornerà la tradizionale livrea rosso-nera al GP di Singapore, dopo che a Monza si erano visti grandi sprazzi gialli per festeggiare i 75 anni dalla nascita della casa di Maranello. Tuttavia, rispetto a quanto si era visto sino a Zandvoort, ci sarà comunque una novità.

Infatti, la Scuderia modenese ha ufficializzato un accordo di sponsorizzazione con la Bitdefender, un’azienda leader nel settore della sicurezza informatica ed attiva anche nella protezione di tutte le informazioni del digital. La Rossa ha annunciato che la partnership sarà pluriennale, ed i loghi del nuovo sponsor saranno presenti anche sulle tute dei piloti.

Il team principal della Ferrari, vale a dire Mattia Binotto, ha così commentato l’avvenuto accordo: “Siamo molto felici di poter annunciare l’inizio di questo rapporto con Bitdefender, con cui abbiamo in comune i valori di massima efficienza tecnologica e la continua ricerca di prestazioni e sicurezza. Per la serietà ed affidabilità dimostrata in tutti questi anni, Bitdefender si è affermata come un’azienda leader nel proprio settore, e per noi è un piacere poter contare su di loro“.

Nonostante dei risultati sportivi troppo altalenanti, la Rossa ha fatto un gran lavoro sul fronte del marketing e delle sponsorizzazioni in questa stagione. Rispetto allo scorso anno, sono arrivati nuovi grandi marchi, come Velas, CEVA ed il ritorno di Santander, i quali hanno dato una bella svecchiata alla livrea dopo l’uscita di scena di Mission Winnow, che è comunque uno sponsor minore ma che fa sempre parte del team, pur non apparendo più sulla livrea delle vetture.

Per il Cavallino sarebbe un bel traguardo poter festeggiare l’accordo con la Bitdefender con una bella vittoria, ma è ovvio che contro Red Bull e Mercedes non sarà affatto facile. Tra poco scatterà la prima sessione di prove libere, nella quale le squadre cercheranno subito il set-up perfetto. Uno dei fine settimana più attesi dell’anno è ormai arrivato.