MotoGP, novità assoluta nel calendario 2023: ora è ufficiale

In MotoGP dal 2023 ci sarà una novità assoluta in calendario: stamattina c’è stato l’atteso comunicato ufficiale.

La MotoGP allarga i suoi orizzonti. Da un po’ di tempo se ne parlava e adesso è diventato realtà l’ingresso del Kazakistan nel calendario dal 2023.

Stamattina è stato diramato il comunicato che annuncia l’accordo di cinque anni per correre nel Paese asiatico. Nello specifico si correrà al Sokol International Racetrack, che è situato appena fuori al più grande città del Kazakistan, ovvero Almaty. Quello di Sokol è un nuovissimo complesso per sport motoristici costruito nel cuore dell’Asia centrale.

Si tratta di una novità assoluta, dato che il Motomondiale non era mai andato in scena lì. Evidentemente, FIM e Dorna Sports ritengono che un appuntamento in quella zona possa aiutare la crescita della MotoGP, che dal 2023 avrà anche una Sprint Race in ogni weekend di gara.

Kazakistan nel calendario MotoGP dal 2023: si corre al Sokol International Racetrack

Il Kazakistan diventa il 30° Paese ad ospitare un gran premio del Motomondiale dal 1949. Invece il Sokol International Racetrack sarà il 74° circuito nel quale si correrà una gara della classe regina. Sarà molto interessante conoscere l’opinione dei piloti su questa novità.

Nel prossimo fine settimana c’è il GP della Thailandia e certamente giovedì nella consueta conferenza stampa si parlerà anche di questo argomento. L’evento in Kazakistan dovrebbe prendere il posto di quello in Finlandia, che a causa dei problemi finanziari del KymiRing rischia concretamente di non ospitare mai la MotoGP.

Da ricordare che la stagione 2023 partirà da Portimao, in Portogallo, e non dal Qatar. Il 26 marzo ci sarà la prima gara dell’anno in Algarve. Presso il Sokol International Racetrack si dovrebbe gareggiare il 9 luglio, stando alla bozza del calendario trapelata recentemente. L’evento in Qatar sarà recuperato a fine campionato, dovrebbe essere il penultimo GP prima del gran finale a Valencia il 19 novembre. Ventuno in totale gli appuntamenti.