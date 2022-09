Ferrari, Binotto avvisa Leclerc e Sainz: ecco la sua richiesta

Binotto spiega cosa vorrebbe da Leclerc e Sainz: il team principal della Ferrari spera in una crescita importante.

La Ferrari sa che l’assalto al titolo mondiale di F1 2022 è fallito. Ormai Max Verstappen e Red Bull sono pronti a festeggiare, potrebbero farlo già a Singapore. Ma la scuderia di Maranello deve comunque lavorare al massimo per finire bene la stagione e proiettarsi al meglio in ottica 2023.

I tifosi sono molto delusi, perché il promettente inizio di campionato aveva illuso sulla possibilità di tornare in cima alla Formula 1. Invece, il team italiano si ritrova persino la Mercedes a insidiarlo per il secondo posto nella classifica costruttori. Serve tanto lavoro per aumentare il livello di competitività della F1-75 e presentarsi nel 2023 con una monoposto davvero vincente.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di poter tornare a vincere in questo finale di stagione. Anche se il titolo ormai è andato, c’è volontà di concludere al meglio. Mancano sei gare da disputare e bisogna onorare fino alla fine questo Mondiale.

Ferrari F1, le aspettative di Binotto su Leclerc e Sainz

Mattia Binotto è stato ospite dal Festival dello Sport organizzato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport. In tale occasione gli è stato domandato cosa vorrebbe di più da Leclerc e Sainz. La risposta è netta: “Vorrei più vittorie. Gliel’ho detto che sono la migliore coppia della F1, per come vanno d’accordo e per come si aiutano a vicenda. Nei weekend di gara si confrontano, c’è uno scambio aperto“.

Il team principal della Ferrari spera di vedere i suoi piloti più spesso davanti, ma sa anche che la squadra deve fare dei miglioramenti: “Tra avere una macchina competitiva e la capacità di saper concretizzare ogni occasione c’è un altro passo da fare“.

In vista del Gran Premio di Singapore, che potrebbe essere favorevole, Binotto tiene in piedi per terra: “Ci prepariamo al meglio, avendo avuto anche delle settimane di tempo stavolta. Sbagliato guardare ai risultati del passato, perché oggi le macchine sono molto diverse. I favoriti sono coloro che sono in testa alla classifica“.

Il dirigente ferrarista non vuole creare illusioni. Sulla carta il circuito di Marina Bay dovrebbe essere adatto alle caratteristiche della F1-75, però i pronostici non sono mai semplici. Soprattutto in questa fase del campionato con una Red Bull che appare molto più forte con Verstappen.