F1, Norris snobba Sainz e Ricciardo: sentite cosa ha detto

Il pilota della McLaren, Lando Norris, ha lanciato un messaggio chiaro al nuovo teammate. L’inglese è pronto alla sfida interna con Piastri.

In casa McLaren si guarda al futuro con la scelta di due giovani fenomeni. Se Norris ha già dimostrato di essere uno dei talenti più promettenti della griglia, Oscar Piastri avrà l’occasione di sfoggiare le sue qualità nel circus che conta. Dopo aver dominato, lo scorso anno in F2, l’australiano ha scelto di approdare nel team di Woking, piuttosto che andare a sostituire Fernando Alonso in Alpine. La sua volontà è risultata determinante, ai fini dell’arrivo al posto di Daniel Riccardo. Zak Brown ha voluto, fortemente, il classe 2001 di Melbourne, dopo gli scarsi risultati di Honey Badger in questa annata.

Lando Norris è diventato, nonostante la giovane età, il leader della squadra inglese. I fan, però, non sono rimasti soddisfatti dal team. La MCL36 si è dimostrata una vettura fallimentare, frutto di un progetto nato male. I tecnici avevano puntato tutto sulle nuove regole, rinunciando anche a sviluppare la vettura nel finale della scorsa stagione. Dopo Monza 2021, la McLaren ha perso il confronto con la Ferrari, arrivando al quarto posto nella classifica mondiale. Le cose sono addirittura peggiorate in questa stagione, non riuscendo ad ottenere risultati di spessore. In questa annata Norris ha collezionato sin qui 88 punti, andando a podio in una sola circostanza e per demeriti dei competitor.

Senza l’errore di Leclerc, l’inglese non sarebbe mai arrivato sul terzo gradino del podio. Le performance della vettura non sono all’altezza e persino l’Alpine ha sopravanzato il team di Woking. La wing car arancione si è rivelata problematica già dai primi test prestagionali, ma non è migliorata nel corso dell’anno. Se Norris, con ottima costanza, è riuscito a conquistare un buon bottino di punti, non ha fatto lo stesso Daniel Ricciardo. Il feeling con la MCL36 non è mai scattato e l’australiano ha conquistato appena 19 punti. Il suo miglior risultato stagionale è stato un sesto posto in Australia e i vertici della McLaren hanno fatto una valutazione spietata in ottica 2023. Contratto concluso anzitempo e spazio al giovane Piastri.

L’accoglienza di Lando Norris

Ricciardo – Norris sarebbe dovuta risultare una coppia esplosiva. Dopo l’ottimo rapporto costruito con Carlos Sainz, l’inglese ha ammesso, in una intervista esclusiva a RacingNews365, alcuni dettagli sulla convivenza, negli ultimi due anni, con l’australiano. “Sono felice di lavorare con qualcuno di nuovo. Ho avuto due piloti diversi nei miei primi anni in Formula 1 (Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, ndr) ed erano entrambi ottimi piloti, quindi non vedo l’ora di lavorare con un nuovo pilota. Spero di potermi divertire un po’ anche io”, ha confessato il nativo di Bristol. Verstappen campione F1 già a Singapore? Max frena gli entusiasmi.

Di sicuro negli ultimi tempi non si è divertito neanche Ricciardo, accusando dei distacchi enormi a livello cronometrico. Lo scorso anno il duo fu in grado di fare doppietta a Monza e andare vicino alla vittoria in altre tappe, ma quest’anno non si è mai vista una luce. A questo punto a motivare Lando sarà la sfida interna con un altro giovane dalle belle speranze. La battaglia interna in McLaren si è fatta meno intensa nel 2022 e questo non ha aiutato la squadra. Norris occupa la settima posizione, alle spalle dei driver dei tre top team, mentre Ricciardo è solo quattordicesimo. Nonostante i risultati, Norris si sta avvicinando ad un record negativo.

“Daniel è un ragazzo con cui puoi ridere molto se divertirti, ma non appena sali in macchina è una cosa seria. Se non guidi puoi essere un po’ meno serio e divertirti un po’. Andavo a golf con Carlos e cose del genere. Abbiamo molto rispetto reciproco e siamo buoni amici quando non siamo in pista. Tuttavia, tutti sanno che quando siamo in pista, vogliamo ottenere il massimo”, ha spiegato Norris. Quest’ultimo è pronto a guardare al futuro. La squadra ha deciso di intraprendere una strada differente rispetto al passato. Dopo aver puntato, per anni, a piloti con un passato fatto di vittorie e posizioni nobili, ora l’obiettivo è fare crescere i talenti di domani.

Può anche essere la chiave per la posizione attuale del team. Di sicuro dei giovani hanno più motivazione di battagliare per la zona punti, rispetto a chi come Alonso o Ricciardo era abituato a lottare, in passato, per i primi gradini del podio. Un cambio di rotta che porterà anche Norris a sentirsi ancora più responsabilizzato rispetto a prima. Sarà lui a dover aiutare Oscar nell’inserimento, ma in F1 ognuno è responsabile del proprio percorso. “Questo è qualcosa che aiuta, quindi sì, sono decisamente pronto. Faccio parte della squadra da cinque anni ed è il mio quarto anno con loro. Li conosco fino in fondo e loro mi conoscono molto bene, troppo bene”, ha concluso l’inglese.