Superbike, lutto terribile: è morto in seguito ad un incidente

Tragico venerdì a Hockenheim: nelle libere della IDM Superbike ha perso la vita il pilota Leon Langstädtler.

Si è aperto molto male il weekend dell’ultima tappa del campionato IDM (Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft) a Hockenheim. Infatti, durante la seconda sessione di prove libere della classe Superbike disputata venerdì è morto Leon Langstädtler.

Il 24enne è stato protagonista di una caduta all’ingresso del Motodrom e successivamente è stato centrato in pieno dal collega Daniel Kirchhoff. Quest’ultimo non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Immediatamente sono state esposte le bandiere rosse e la FP2 è stata interrotta. Il personale medico è intervenuto prontamente per prestare le cure necessarie al pilota ma, nonostante gli sforzi dei dottori, non c’è stato modo di salvargli la vita.

IDM Superbike, morto Leon Langstädtler a Hockenheim

Langstädtler è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all’incidente. Lo stesso Kirchhoff è stato portato in ospedale per alcune ferite subite dopo aver colpito involontariamente il collega ed essere caduto. L’attività in pista non è ripresa in seguito a quanto accaduto, giustamente. Ed è stata anche in dubbio la prosecuzione del weekend di gara.

Il rider di Idstein correva per la squadra F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA e guidava una BMW S 1000 RR. Nella classifica del campionato IDM Superbike occupava la ventiduesima posizione con 18 punti. Voleva sicuramente chiudere con un buon risultato questa stagione, ma purtroppo è stato vittima di un incidente tragico ad Hockenheim. E non è il primo pilota a morire in una circostanza del genere, investito da un collega che arriva e non può fare nulla per evitare il contatto.

Presso il circuito era presente anche la sorella Jessica Langstädtler, che gareggia nella Twin Cup. Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti, agli amici e al team per la loro triste perdita.