Ecco la nuova DS 7: bellezza premium che vi conquisterà (FOTO)

Un comfort impareggiabile e propulsori ibridi con una potenza fino a 360 cavalli, nuova DS 7 unisce competenza tecnica ed eleganza.

Un carattere rinnovato e deciso quello di nuova DS 7, sempre elegante, ma rispetto al modello precedente trasmette maggiore dinamismo grazie a linee più affilate e strutturali.

Il frontale si distingue per forme più nette, con un equilibrio dominante in ogni dettaglio, lavorazioni specifiche sono state realizzate in sinergia tra il team del DS Design Studio Paris e quello di produzione dello stabilimento di Mulhouse (Francia) con risultati eccezionali in termini di qualità e solidità.

Nuova DS7, crescita totale per i gruppi ottici

La nuova firma luminosa dei gruppi ottici sviluppa un look ancora più espressivo, con la combinazione dei nuovi fari DS Pixel Led Visione 3.0, più sottili, e delle luci diurne DS Light Veil ancora più fluidi e realizzate secondo lo spirito dell’alta moda.

DS Light Veil, nel dettaglio, è un’inedito a livello mondiale, composto da una luce di marcia diurna e da quattro elementi luminosi verticali costituiti da 33 LED. Questa innovazione deriva da un processo di produzione: la superficie in policarbonato incisa al laser viene dipinta all’interno per conferire un aspetto che alterna la luce a componenti in tinta con la carrozzeria, creando un effetto di profondità e luminosità simile ad un gioiello.

Ridisegnate anche le DS Wings con un’ampia gamma di colori a seconda del modello. La griglia è più grande, ed arricchita da sottili riflessi a punta di diamante oltre che rifinita con un bordo completamente ridisegnato.

Anche i fari posteriori a LED con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ridisegnati con una finitura metallica scura, sottolineando così l’espressione unica di nuova DS 7.

1 of 4

Nuova DS7, design e personalizzazione

Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate, mentre il badge “DS AUTOMOBILES” firma ora il posteriore visivamente più allungato.

Nuovi cerchi Edinburgh e Silverstone da 19 pollici, che permettono di migliorare l’efficienza aerodinamica, mentre i Brooklyn da 21 pollici, con un design tecnologico scolpito, sono disponibili solo su DS 7 E-TENSE 4×4 360.

Sei le colorazioni proposte per la carrozzeria: i nuovi Grigio Premiere e Blu Zaffiro che completano il Grigio Platino metallizzato e le tinte perlate Nero Perla, Grigio Cristallo e Bianco Perla.

Tecnologia all’avanguardia

Nuova DS7 presenta un pacchetto tecnologico davvero all’avanguardia, come abbiamo già avuto modo di raccontare in occasione del primo contatto statico.

Il sistema di infotainment è uno dei maggiori cambiamenti della nuova DS 7, con l’inclusione del DS Iris System. Questa nuova soluzione introduce un’interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Il nuovo schermo touch screen da 12″ ad alta risoluzione presenta un menu composto da diversi widget per accedere a tutte le sue funzioni con un unico movimento digitale da 12 pollici, con display modificabili e personalizzabili, presenta una grafica rinnovata con tutte le informazioni essenziali, come il flusso di energia sulle versioni ibride plug-in.

Nuova DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore comfort e relax, come i sistemi DS Active Scan Suspension e DS Night Vision.

Il DS Active Scan Suspension è un sistema di ammortizzazione controllato da una telecamera, che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata garantendo viaggi in totale comfort a bordo di DS7

Con il DS Night Vision, una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali ad una distanza massima di 100 metri. Il conducente riceve le informazioni sul nuovo display per la strumentazione digitale ad alta risoluzione, con uno speciale avviso in caso di pericolo.

La sicurezza è migliorata grazie ai sistemi DS Driver Attension Monitoring e DS Drive Assist di livello 2 di guida semi-autonoma.

Nuova DS7: Quattro motori e cinque allestimenti

La nuova DS 7 offre cinque livelli di allestimento con linee distinte: Bastille Business, Rivoli e Opera da un lato, Performance Line e Performance Line + dall’altro. Gli allestimenti sono caratterizzati da un equipaggiamento di serie aggiuntivo e da una riduzione del numero di optional. L’Edizione Limitata LA PREMIÈRE è disponibile solo in versione E-tense 4×4 360.

Sotto il cofano e in gamma quattro motorizzazioni diverse, con tre versioni ibride plug-in E-tense: la 225 cavalli e due ruote motrici, la 300 cavalli a quattro ruote motrici e infine la 360 cavalli sempre a quattro ruote motrici.

Nella versione da 360 cavalli, lo spirito Grand Touring è frutto di uno sviluppo speciale condotto da DS Performance. Il telaio è stato abbassato di 15 mm, la carreggiata è più larga e i freni anteriori hanno un diametro di 380 millimetri con pinze a quattro pistoncini marchiate DS PERFORMANCE. Le sue prestazioni sono ai vertici della categoria, con un motore a benzina da 200 cavalli e motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore da 110 e 113 cavalli (trazione integrale).

Abbinati a una batteria da 14,2 kWh, i motori elettrici consentono una guida a emissioni zero in accelerazione o a trazione integrale fino a 62 km (WLTP ciclo urbano) e 57 km (WLTP ciclo combinato) con la possibilità di guidare in modalità 100% elettrica fino a 140 km/h.

DS 7 E-tense 4×4 300 abbina un motore benzina da 200 cavalli con motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore che producono 110 e 113 cv e può viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 135 km/h ed 81 km di autonomia.

Infine DS 7 E-tense 225, con motore a benzina da 180 cavalli e motore elettrico da 110 cavalli sull’asse anteriore. L’autonomia elettrica è omologata fino a 80 km (WLTP ciclo urbano) e 65 km (WLTP ciclo combinato).

Completa la gamma di motorizzazioni di nuova DS 7 il propulsore BlueHDi 130 Diesel abbinato al cambio automatico a 8 marce. Dotato di turbo a geometria variabile e iniezione diretta ad alta pressione, dispone di tutte le più moderne tecnologie per consumi omologati a 5,5 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 143 g/km.

PROGETTATA IN FRANCIA E GIÀ IN VENDITA

In occasione del lancio di nuova DS 7, viene proposta l’edizione limitata DS 7 E-tense 360 LA PREMIÈRE. Basata su DS 7 E-TENSE 4×4 360 OPERA

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Auto globale, Nuovo DS 7 è prodotto a Mulhouse (Francia). Gli ordini e le consegne possono essere effettuati comodamente da casa, grazie a un sistema di vendita online e alla possibilità di ricevere nuova DS 7 attraverso il servizio DS Delivery Valet, all’indirizzo scelto dal cliente.