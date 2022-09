Jorge Martin “dimentica” lo smacco Ducati: questo è il suo nuovo obiettivo

Jorge Martin contento del suo inizio ad Aragon e anche dell’arrivo di Borsoi in Pramac: ha un obiettivo grande per il 2023.

La scelta della Ducati di non promuoverlo nel team ufficiale lo ha deluso, ma Jorge Martin vuole voltare pagina. Dopo il negativo Gran Premio a Misano Adriatico, ha cominciato positivamente il weekend di Aragon. Suo il miglior tempo nelle prove libere del venerdì.

Il pilota spagnolo sembra particolarmente a suo agio al Motorland e sicuramente il suo obiettivo è quello di salire sul podio domenica. L’ultima volta che ci è riuscito era il 5 giugno e si trattava della gara a Montmelò, dove arrivò secondo. Anche in questo fine settimana si corre in Spagna e di fronte ai suoi tifosi ambisce a conquistare un risultato importante.

MotoGP, Jorge Martin punta in alto col team Pramac

Martin al termine delle prove libere ad Aragon ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono felice. Meglio essere primo che quindicesimo come a Misano. C’è lo stesso del lavoro da fare, perché non mi sento ancora al top con l’anteriore e in questa pista manca anche del grip al posteriore. Ero molto carico per scendere in pista e lavorerò per essere competitivo in gara”.

Jorge ammette che a Misano ha patito un po’ la scelta fatta da Ducati e tutte le voci in merito che si sono diffuse nel paddock: “Anche se non vuoi pensarci, comunque c’è tanta gente che parla… Quello è stato un weekend difficile anche perché non mi sentivo bene sulla moto, non avevo feeling per poter spingere. Comunque è tutto passato, ora non si parla più di quell’argomento. Penso solo a guidare e a divertirmi”.

Pramac Racing ha ingaggiato Gino Borsoi per il 2023 come team manager e il pilota madrileno ne è contento, non nasconde di voler puntare molto in alto: “Speriamo di fare la storia assieme. Sono molto motivato a essere in Pramac anche perché nessuno ha vinto il titolo con una squadra satellite e io ho questa opportunità. Non so se ce la faremo oppure no, ci sarà da lavorare. Nel team serviva ordine, soprattutto a inizio stagione c’era casino. Con Gino saremo maggiormente organizzati”.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Martin sogna in grande per il 2023, spera di conquistare il mondiale anche correndo con Pramac Racing. In MotoGP nessuno ha mai vinto il titolo con una formazione satellite e gli piacerebbe essere il primo a farcela. Sarebbe una grossa impresa, seppur vada ricordato che lui disporrà di un trattamento tecnico da rider ufficiale e avrà la chance di essere particolarmente competitivo.