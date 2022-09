Fanatec GT, Valencia: corre Valentino Rossi, diretta su SKY

Il Fanatec GT World Challenge torna in pista a Valencia per l’ultimo round della serie Sprint. Ecco gli orari per seguire l’evento live.

La stagione targata 2022 del Fanatec GT World Challenge si avvia verso la conclusione, e nel prossimo fine settimana si disputerà l’ultimo appuntamento della serie Sprint. Infatti, come abbiamo imparato durante quest’annata, il campionato di cui parliamo è diviso in due tipologie di gare, con la serie endurance che si articola su prove da tre ore.

L’ultimo appuntamento con l’endurance lo avremo sempre in Spagna, a Barcellona, il prossimo 2 ottobre, in una grande novità rispetto al passato, quando si concludeva il tutto al Nurburgring. La tappa di Valencia sarà molto particolare per Valentino Rossi, che tornerà su questo tracciato a poco meno di un anno dal suo ritiro dalla MotoGP.

Infatti, il “Dottore” ha disputato la sua ultima corsa nella top class del Motomondiale proprio sul tracciato dedicato alla memoria di Ricardo Tormo, ed ora lo andrà ad affrontare sulle quattro ruote. C’è da dire che rispetto a tante altre gare che abbiamo seguito in questa stagione, il nove volte campione del mondo avrà qui il vantaggio di conoscere bene la pista, anche se affrontarla con le auto è un discorso ben diverso.

Valentino Rossi ha fatto registrare dei grandi progressi nel corso di questo suo primo anno nel Fanatec GT World Challenge, considerando che ha già ottenuto due quinti posti. Uno è arrivato nella seconda tappa di Misano della serie Sprint ad inizio luglio, l’altro pochi giorni fa ad Hockenheim, nel penultimo appuntamento con la divisione endurance, sempre a bordo dell’Audi R8 LMS #46 gestita dal team WRT.

Il “Dottore” dovrà poi decidere al meglio come muoversi in chiave futura, visto che la partnership tra la casa di Ingolstadt e la squadra di Vincent Vosse terminerà al termine di questa stagione. Il team belga, infatti, punterà poi sulla gestione delle BMW M V8 Hybrid, vale a dire la LMDh che prenderà parte all’IMSA il prossimo anno e che poi esordirà nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans nel 2024.

Tra le possibilità c’è quella di vedere il team WRT legato al marchio bavarese anche nella gestione delle BMW M4 GT3, per cui non è da escludere che Valentino Rossi possa passare al volante di un’altra vettura dalla prossima stagione. Su tutto questo avremo delle novità nei prossimi mesi.

Fanatec GT, ecco gli orari per Valencia

Nel round conclusivo della serie Sprint del Fanatec GT World Challenge si deciderà il titolo. Al comando della classifica c’è l’Audi R8 LMS #32 del team WRT, affidata a Charles Weerts e Dries Vanthoor, con 109 punti. In scia c’è però anche la Mercedes #89 dell’Akkodis ASP Team, con il nostro Raffaele Marciello e Timor Boguslavskiy.

I due sono staccati di 11 lunghezze, ed hanno perso la leadership della graduatoria generale proprio a Misano, quando l’equipaggio dell’Audi ha vinto entrambe le gare previste nel week-end. All’auto vincente vengono assegnati 16,5 punti per vittoria, per cui c’è ancora la possibilità di ribaltare le sorti del campionato, ma è chiaro che il duo del team WRT sia il grande favorito.

Tutti gli altri sono lontani anni luce, con l’Audi #46 di Valentino Rossi e Frédéric Vervisch che occupano la tredicesima posizione con soli 8 punti conquistati. Per il “Dottore” si tratta comunque di un’ottima occasione per chiudere al meglio la sua prima stagione nel Fanatec GT World Challenge in chiave Sprint, per prepararsi in vista del gran finale di Barcellona con la divisione endurance. Il fatto di conoscere al meglio la pista potrebbe essere un bel vantaggio per lui, e l’importante sarà evitare gli errori.

Orari TV Fanatec World Challenge

L’evento sarà disponibile su SKY Sport Action, su NOW TV e sul canale YouTube del campionato

Venerdì 16 settembre

Prove libere 1



09:40

Pre-qualifiche

13:10

Sabato 17 settembre



Qualifica 1

09:20

Gara 1

13:55

Domenica 18 settembre



Qualifica 2

09:00

Gara 2

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo