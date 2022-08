GT World Challenge, Hockenheim: c’è Valentino Rossi, diretta su SKY

Il Fanatec GT World Challenge torna a dare spettacolo sul tracciato di Hockenheim con la serie endurance. Ecco gli orari e le info utili.

Lo spettacolo del Fanatec GT World Challenge torna di scena in questo fine settimana, con una sorpresa rispetto al passato. Infatti, la serie esordirà sul tracciato di Hockenheim, mentre in passato si gareggiava al Nurburgring, pista che di solito ospitava il gran finale della stagione.

L’appuntamento è valido per la serie endurance, dove, dopo la 24 ore di Spa-Francorchamps, si arriva con una situazione di classifica davvero molto aperta. La Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Team ha vinto la maratona belga con il trio composto da Raffaele Marciello, Daniel Juncadella e Jules Gounon, con il pilota italiano che è l’unico ad aver preso parte a tutte le tappe, ed è così in testa alla graduatoria generale.

“Lello” vanta 177 punti e sogna davvero il titolo del Fanatec GT World Challenge dopo la prima vittoria in carriera ottenuta alla 24 ore disputata nelle Ardenne, ed è ora inseguito dall’Audi #32 del team WRT condivisa Dries Vanthoor e Charles Weerts che inseguono a 135,5. Curioso pensare al fatto che, nella serie Sprint, Marciello sia secondo in classifica, proprio alle spalle della coppia della casa di Ingolstadt.

Ovviamente, domenica tornerà in pista anche il grande Valentino Rossi, che a Spa ha disputato un’ottima gara, chiudendo in diciassettesima posizione. Per il “Dottore” si trattava del debutto assoluto in un appuntamento del genere, e la cosa più importante era quella di arrivare in fondo e di non commettere errori.

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto dal nove volte campione del mondo del Motomondiale, mentre l’errore lo ha commesso Nico Muller che ha danneggiato la sua vettura in un contatto proprio con l’Audi di punta, la #32. Per le R8 LMS si tratterà di un fine settimana fondamentale per le sorti del campionato, dal momento che a Spa hanno vissuto una vera e propria dèbacle inattesa.

Le Audi non sono state mai competitive su una pista dove hanno vinto tante volte, all’interno di una stagione in cui hanno dominato la serie Sprint, nella quale l’equipaggio del team WRT è vicino al titolo. C’è da dire che la pista di Hockenheim potrebbe regalare degli scenari molto interessanti, ed occhio al meteo che, in questo periodo, in Germania è sempre un’incognita.

GT World Challenge, ecco gli orari per Hockenheim

Lo show del Fanatec GT World Challenge sta per riprendere il via dopo oltre un mese di stop. La consueta pausa estiva è sempre piuttosto difficile da superare, ma è chiaro che anche i piloti hanno bisogno delle loro pause, soprattutto dopo una gara massacrante come la 24 ore di Spa-Francorchams.

Quali obiettivi può porsi Valentino Rossi? Il “Dottore”, nella Gara 2 della serie Sprint a Misano, aveva ottenuto il suo miglior risultato nella categoria con un ottimo quinto posto, ed ora ritroverà i suoi compagni, vale a dire Nico Muller e Frédéric Vervisch sull’Audi R8 LMS #46 del team WRT.

Una notizia non troppo positiva per il pilota di Tavullia è arrivata proprio nel mese di agosto, è riguarda il team belga per cui corre. Infatti, la squadra gestita da Vincent Vosse si separerà dall’Audi alla fine della stagione, per concentrarsi sulla gestione della BMW M Hybrid V8 LMDh, vale a dire il prototipo che gareggerà nell’IMSA l’anno prossimo e nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans a partire dal 2024.

Dunque, Valentino Rossi non correrà di sicuro con questa squadra nel Fanatec GT World Challenge il prossimo anno, a meno che il WRT non prenda in gestione anche le M6 GT3. Tutto è in divenire e verrà deciso nei prossimi mesi, ma per il momento c’è una gara di disputare in questo fine settimana e lo spettacolo sarà esaltante.

Orari TV Fanatec GT World Challenge

L’evento sarà disponibile su SKY Sport, su NOW TV e sul canale YouTube del campionato

Sabato 3 settembre



Prove libere



09:45

Pre-qualifiche

14:05

Domenica 4 settembre

Qualifica



09:45

Gara 2

15:00