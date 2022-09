Lava una Mercedes per la prima volta in 8 anni: ecco il risultato (VIDEO)

Una splendida Mercedes S600 V12 era stata tenuta nell’incuria per otto lunghi anni, ma è praticamente rinata in seguito al lavaggio.

Per gli appassionati di automobili, la vettura di proprietà è un vero e proprio gioiello da custodire con cura, che si tratti di una Mercedes, di una Ferrari o anche di un’utilitaria qualsiasi. Per chiunque sia un amante delle quattro ruote, è normale gestire al meglio il proprio veicolo, controllandolo appena si sente che qualcosa non va o anche semplicemente tenendolo in buono stato dal punto di vista estetico.

Siamo, infatti, soliti lavare la nostra auto di proprietà molto spesso, sia all’interno che all’esterno, e non solo per farla apparire maggiormente curata a chi ci guarda da fuori o a chi ospitiamo dentro al mezzo di nostra appartenenza. Tuttavia, ciò non accade sempre, ma a tutto si può rimediare, almeno fin quando i danni non riguardano la meccanica o non è possibile reperire i pezzi di ricambio.

Quest’oggi vi parleremo di un car wash che ha visto protagonista una Mercedes S600 V12, una vera e propria belva prodotta dalla casa di Stoccarda. Si tratta di un’evoluzione, o meglio di una versione speciale della W140, modello immesso sul mercato nel lontano 1991, la cui produzione terminò nel 1998.

L’auto di cui parleremo è del 1994, e fa parte della gamma S del costruttore tedesco, ovvero delle vetture più esclusive e dalle prestazioni a dir poco estreme. In particolare, la S600 è dotata di un propulsore V12, con velocità massima di 250 km/h ed un’accelerazione che porta da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Se ciò vi sembra poco, dovete pensare che si tratta di una macchina di tre decenni fa, e per l’epoca tali numeri rappresentavano un vero e proprio gioello della strada.

La potenza è di 408 cavalli, con prezzo di listino che in Italia partiva da 92 milioni di vecchie lire, ovvero circa 47 mila euro, ma questo è il cambio preciso, altrimenti staremmo parlando di una cifra ben più elevata se la dovessimo rapportare al mercato dell’auto che ben conosciamo oggi.

Una versione ancor più estrema poteva toccare un prezzo di addirittura 220 milioni di lire, ovvero circa 113 mila euro. Vi starete chiedendo il motivo per il quale vi stiamo parlando di quest’auto, e la risposta è molto semplice. Un modello della S600 V12 era stato infatti abbandonato in un garage per oltre 8 anni, causando dei gravi danni all’estetica di questa vettura. Per fortuna, qualcuno ha pensato bene di rimetterci le mani, con risultati eccellenti per giunta.

Mercedes, ecco il lavaggio della S600 V12

Il canale YouTube denominato “AMMO NYC“, ha pubblicato un incredibile video che ritrae il lavaggio della Mercedes S600 V12. La proprietà era del nonno di un amico del protagonista, che racconta passo dopo passo il lavoro che viene svolto per tirare a lucido questo gioiello d’epoca.

Come potrete ben vedere dalle immagini, sia gli interni che gli esterni erano davvero ridotti male, ed hanno richiesto dei passaggi ben precisi per essere sistemati e praticamente ripristinati. Ovviamente, il processo di lavaggio non ha riguardato soltanto l’aspetto legato all’estetica, ma si è anche sollevato il cofano per dare una bella pulita al mostruoso motore V12, di cui si erano anche danneggiati alcuni cablaggi erosi dal tempo e dall’incuria.

Interessante seguire il processo tramite il quale viene preparata la vernice che viene passata all’esterno, ed è davvero incredibile vedere la differenza tra il prima ed il dopo. Viene utilizzata anche dall’aria compressa che aiuta il posaggio della vernice, per cui capirete che non si tratta di un lavaggio come tutti gli altri.

Anche la pulizia delle gomme è davvero maniacale, ma c’è da dire che un gioiello del genere merita tutte le attenzioni di cui vi stiamo parlando. Ora potete godervi le immagini nel video postato in basso, una sorta di manuale utile, per chi fosse interessato, a capire come riportare in vita dei modelli che appaiono ormai caduti in malora.