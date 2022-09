Joan Mir, arriva il comunicato della Suzuki: notizia incredibile

Joan Mir ha finalmente annunciato, attraverso un comunicato della Suzuki, la notizia che tutti stavano aspettando da tempo.

Nel fine settimana torna la MotoGP e i piloti correranno ad Aragon. Sarà un appuntamento molto importante per la corsa al titolo, ma anche perché vedremo alcuni volti noti tornare in sella.

Innanzitutto Marc Marquez, che ha gareggiato per l’ultima volta nel Gran Premio d’Italia al Mugello. La Honda ha ufficializzato che venerdì sarà regolarmente in pista al Motorland. Bisognerà vedere come si comporterà il suo braccio destro. L’omero destro operato è guarito, però nel test di Misano Adriatico è comunque emerso che lo spagnolo non aveva sufficiente forza per reggere una gara.

Nelle prove libere avrà modo di testare le sue condizioni e di capire se proseguire il weekend oppure chiuderlo anticipatamente. Ha tanta voglia di disputare una corsa, ma deve anche stare attento a non prendere rischi.

MotoGP Aragon, torna anche Joan Mir: l’annuncio della Suzuki

Oltre a Marquez, anche Joan Mir farà ritorno ad Aragon. Il due volte campione del mondo aveva dovuto saltare la gara di Misano Adriatico a causa di un infortunio alla caviglia destra rimediato nel GP d’Austria. Tre settimane dopo l’incidente ha effettuato un controllo dal dottor Juan Garcias e ha avuto l’ok per risalire in sella. Per ottenere il via libera definitivo sarà necessaria una visita al Motorland, come previsto dal protocollo.

Mir si è detto felice della prospettiva di poter tornare a correre in MotoGP: “Sono molto contento di poter venire ad Aragona, non è stato facile saltare una gara e guardarla in TV a casa! Ho recuperato bene dall’infortunio alla caviglia e penso che la mia forma fisica sarà di circa il 90% questo fine settimana, il che non è male. Ho già potuto provare un po’ a guidare una moto per controllare il feeling; anche se ora ho un po’ di dolore, penso che entro venerdì mi sentirò ancora meglio. Posso reggere il peso su quella caviglia, ma ovviamente guidare una MotoGP è un po’ diverso! Comunque voglio lottare e dare il massimo”.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Il pilota maiorchino non sarà al massimo della condizione fisica, però dovrebbe comunque essere in grado di completare il weekend. Sarà interessante vedere a che livello si saprà esprimere ad Aragon. Nel frattempo la Honda ha già annunciato il suo ingaggio per il biennio 2023-2024, quindi potrà correre più tranquillo avendo un futuro definito.