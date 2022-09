Bastianini punta tutto sulla sua Ducati: arriva poi una rivelazione sul futuro

Enea Bastianini pronto per il trittico in campionato: Ducati avrebbe trovato il sostituto di Alberto Giribuola.

Dopo il secondo posto a Misano, ottenuto al termine di una bella sfida finale con il futuro collega di box Pecco Bagnaia, Enea Bastianini sta per approdare ad Aragon. Ormai fuori dalla corsa iridata, anche se non aritmeticamente, al pilota del team Gresini non resta che chiudere in bellezza questa stagione in cui già conta tre vittorie e un podio. Sei gare per dimostrare ancora di cosa è capace prima del salto nel team ufficiale.

Si comincia con un trittico formato da tre GP consecutivi: Aragon, Giappone e Thailandia. Si comincia con la pista spagnola dove sulla carta le Desmosedici GP potrebbero avere qualche vantaggio in più. Inoltre è un layout che ben si adatta al suo stile di guida e dove ha già collezionato cinque podi in passato nelle categorie minori, mentre a Motegi ha persino vinto nella stagione 2016 in Moto3. Lo scorso anno ad Aragon ha chiuso 6° con una moto decisamente meno aggiornata, quest’anno le ambizioni saranno decisamente superiori.

Enea Bastianini pronto per il trittico

Al MotorLand di Aragon inizia un tour de force di tre weekend di gara consecutivi. “Sarà sicuramente una tripla difficile, ma siamo motivati ​​e siamo in un buon momento”, ha sottolineato il pilota del team Gresini Racing. “Ho un ottimo feeling con questa pista e lo scorso anno ho fatto bene alla prima occasione in classe regina. Sarà la prima volta in Giappone e Thailandia sulla Ducati, ma credo che in questo momento possiamo essere veloci in ogni condizione”.

L’obiettivo iridato è rimandato alla prossima stagione, qualche speranza resta per il terzo posto finale in classifica, con Aleix Espargarò che dista 40 punti, un gap che dovrebbe colmare entro l’ultimo round di Valencia a novembre. Dal prossimo anno Enea Bastianini vestirà i colori del team Ducati factory al fianco di Pecco Bagnaia, tra loro vige un rapporto amichevole e si promettono massima collaborazione, anche se qualche piccola schermaglia in pista non è mancata.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Il pilota romagnolo, insieme al suo manager Carlo Pernat e ai vertici di Borgo Panigale, sta cercando un valido sostituto come capotecnico, dal momento che Alberto Giribuola lascerà la Casa emiliana al termine di questo campionato per passare in KTM con un ruolo di maggior peso. Al suo posto potrebbe arrivare Marco Rigamonti, attualmente crew chied di Johann Zarco nel team satellite Pramac Racing.