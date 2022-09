Valentino Rossi, che notizia per i suoi fan: inizia una nuova avventura

A Misano vi sarete sicuramente accorti di un qualcosa di particolare legato al team di Valentino Rossi. Ora vi spiegheremo di cosa si tratta.

Per Valentino Rossi il 2022 è un anno di totale rivoluzione. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha infatti detto basta con le due ruote, preferendo concentrarsi su nuove esperienze. Non vederlo al via della MotoGP è davvero un colpo al cuore per appassionati ed anche addetti ai lavori, e c’è da dire che la cosa ha influenzato e non poco anche la presenza dei tifosi in pista.

Al Mugello, ma anche a Barcellona ed in tante altre tappe, si è registrato, purtroppo, il crollo di pubblico, anche perché oltre al “Dottore” manca all’appello anche Marc Marquez, che dovrebbe tornare in pista ad Aragon se i test di Misano dovessero rivelarsi positivi in queste ore.

Valentino Rossi è comunque un’icona che difficilmente potrà essere sostituita nei prossimi anni, ma va detto che la pattuglia di piloti italiani è pronta a regalare emozioni e spettacolo. Pochi giorni fa abbiamo vissuto un duello fantastico tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che si sono sfidati in sella alle loro Ducati sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

Per il pilota di Tavullia, oltre alla vittoria del rider proveniente dalla sua Academy, la bella notizia viene anche dal quarto posto del fratellino Luca Marini, subito alle spalle dell’Aprilia di Maverick Vinales che ha completato il podio. Davvero una grande gara quella del giovane Luca, che man mano sta crescendo, così come sta facendo il Mooney VR46 Racing Team.

Il secondo posto di Marco Bezzecchi in Olanda era già stato un risultato eccezionale, e c’è da dire che le cose sono in continuo miglioramento in queste gare. Il futuro può regalare grandi soddisfazioni, e la collaborazione con la Ducati è un’ottima notizia vista la competitività delle Desmosedici che sono le moto nettamente migliori dell’intera griglia.

I rider stanno migliorando di week-end in week-end, e Valentino può sorridere pensando al futuro. C’è del rammarico pensando al giovane Celestino Vietti, che aveva dominato per metà stagione in Moto2, ma che nelle ultime gare è letteralmente crollato iniziando una serie infinita di cadute, sino a dire addio al sogno mondiale.

Valentino Rossi, nuova avventura per il suo brand VR46

La pista di Misano è situata a pochi chilometri da Tavullia, luogo di nascita di Valentino Rossi, ed è sempre stata considerata “di casa” per il nove volte campione del mondo del Motomondiale. Lo scorso anno, il “Dottore” venne accolto da una folla oceanica che celebrò la sua ultima gara in Italia, mentre quest’anno non era presente per la contemporanea gara del Fanatec GT World Challenge ad Hockenheim, dove ha ottenuto uno splendido quinto posto con l’Audi R8 LMS #46 del team WRT.

Come abbiamo anticipato, vi sarete sicuramente accorti del fatto che le moto del Mooney VR46 Racing Team erano dotate di una livrea speciale al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, così come anche le tute avevano assunto delle colorazioni particolari. Il tutto è stato realizzato dal famoso artista digitale Michah “Mad Dog Jones” Dowba, ed le speciali livree e le tute adornate da queste colorazioni sono state portate in pista da Marco Bezzecchi, Luca Marini, Celestino Vietti e Niccolò Antonelli

Tutto ciò è stato fatto per celebrare l’approdo del brand VR46 nel mondo degli NFT, con l’artista che ne ha realizzati quattro, proprio come il numero di piloti che gareggiano per la squadra di Valentino Rossi. Una gran bella iniziativa, che sottolinea ancor di più l’importanza di questo pilota e del suo marchio, che continuano ad essere coinvolti in tantissimi eventi nonostante un ritiro dalla MotoGP avvenuto da ormai quasi un anno. I miti, si sa, non muoiono mai e non vengono dimenticati, proprio come stavolta.