Andrea Dovizioso, perché ha preso parte ai test? Ecco il motivo

Nonostante il ritiro al termine del GP di Misano Andrea Dovizioso ha partecipato al primo giorno di test Irta due giorni dopo.

Andrea Dovizioso ha chiuso la sua lunga carriera nel Motomondiale il 4 settembre 2022 a Misano, partecipando all’ultimo Gran Premio concluso al 12° posto. Uno dei migliori risultati della sua avventura annuale con la Yamaha M1, un rapporto difficile da instaurare con questa moto, tanto da spingerlo a risolvere con anticipo il contratto che lo legava alla Casa di Iwata e al team RNF di Razlan Razali.

Ma in molti sono rimasti sorpresi nel vedere il veterano forlivese in moto anche nella sessione mattutina del primo giorno di test ufficiali a Misano. Perché salire in sella se la sua carriera si è conclusa due giorni prima? Il “mistero” è preso risolto: Andrea Dovizioso stava provando un nuovo casco Alpinestars, suo fedelissimo sponsor, che verrà lanciato sul mercato dal prossimo anno. Il tre volte vice campione della MotoGP ha svolto anche dei test privati con una superbike per raccogliere dati utili sul prodotto altamente innovativo.

I nuovi progetti di Andrea Dovizioso

Alpinestars gli ha chiesto di testare ancora una volta il nuovo casco da competizione che il marchio di Asolo ha ufficialmente denominato Supertech R10. Il rapporto di collaborazione tra l’azienda e il pilota italiano va avanti da molti anni per quanto riguarda le tute, mentre per i caschi fino allo scorso anno ha continuato ad affidarsi a Shoei. Nel 2022 Andrea Dovizioso ha corso con un casco Shoei ma privo di logo, per via del nuovo contratto firmato con Alpinestars per lo sviluppo del Supertech R10, realizzato con una calotta in fibra di carbonio e un design quasi futuristico.

Adesso l’avventura di Dovizioso in classe regina è davvero terminato, dal prossimo GP di Aragon nel suo angolo di box vedremo Cal Crutchlow, affiancato dal suo capotecnico Silvano Galbusera. Una decisione che ha messo fuori dai giochi anche Ramon Forcada, ex capotecnico di Dovi, Morbidelli, Lorenzo, Stoner e molti altri. Nessuno spazio al momento per il tecnico catalano che attende una buona offerta per la stagione 2023. Viceversa prenderà in considerazione la via della pensione.

Per Andrea Dovizioso inizia un nuovo grande progetto legato al motocross, sulla pista di Faenza, e parteciperà a qualche gara di livello nazionale. Ma non è da escludere che un giorno possa ritornare nel paddock della MotoGP con un ruolo all’interno della Dorna, magari nel FIM Panel.