Superbike Francia, Gara 1: Rea e Razgatlioglu giù, Bautista ringrazia

Superbike Magny-Cours 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale della prima manche del round SBK in Francia.

Va ad Alvaro Bautista la vittoria in Gara 1 Superbike a Magny-Cours. Il pilota del team Aruba Ducati ha approfittato alla grande delle sventure dei suoi rivali per vincere e allungare in classifica generale.

Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu erano i favoriti, ma sono caduti a inizio manche e hanno buttato via una grande chance per recuperare punti su Bautista. Entrambi sono ripartiti, ma il pilota Kawasaki è arrivato ultimo e quello Yamaha è riuscito ad arrivare undicesimo.

Sul podio con Alvaro vanno Scott Redding (BMW) e un fantastico Axel Bassani (Ducati Motocorsa). Seguono Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale, Garrett Gerloff su Yamaha GRT, Michael Rinaldi e Andrea Locatelli. Top 10 chiusa dal terzetto Oettl-Lecuona-Mahias.

Superbike Magny-Cours: cronaca e risultati Gara 1 in Francia

-21 giri – Razgatlioglu si prende la leadership, poi ci sono Redding, Rea e Bautista. Toprak va largo, Scott di prende la testa della corsa!

-20 – Razgatlioglu si rimette davanti, tallonato da Rea e Redding. Nel gruppetto c’è anche Bautista, seguito da Lowes e Rinaldi.

-19 – CADUTO REA! È caduto nel cambio di direzione prima di arrivare sul traguardo. CADE ANCHE RAZGATLIOGLU! Incredibile. In curva 13 è finito fuori. Entrambi sono ripartiti, ma indietrissimo.

-18 – Redding guida Gara 1 davanti a Bautista. Poi ci sono Baz, Bassani, Rinaldi e Lowes. Rea è rientrato al box.

-17 – Rea torna in gara, ma da doppiato. Spera in qualche caduta e colpo di scena per magari conquistare uno o più punti.

-16 – Redding-Bautista coppia di testa, a 1″6 c’è Baz. Bassani si sta avvicinando al pilota del team Bonovo BMW.

-15 – Bautista supera Redding e si prende la leadership.

-13 – Alvaro sempre primo, però Scott rimane alle sue spalle. Sempre terzo Baz, che ha Bassani da tenere a bada. Rinaldi guida il terzetto completato da Lowes e Gerloff.

-11 – Bautista non riesce a staccare Redding. Bassani e Rinaldi hanno preso Baz. Dietro di loro di qualche metro Gerloff e Lowes.

-10 – Rinaldi infila Bassani, è quarto e punta Baz. Il francese poi cade alla 13, buttato via un potenziale buon risultato nella gara di casa. Riparte, ma è diciottesimo.

-9 – Bautista ha allungato su Redding. Razgatlioglu è risalito in diciannovesima posizione.

-8 – Rinaldi è finito lungo dopo curva 1, riparte dal decimo posto. Un errore grossissimo.

-7 – Bautista ha 1″8 su Redding, Bassani terzo con Gerloff alle calcagna. Intanto Razgatlioglu è tredicesimo davanti a Baz.

-4 – Alvaro gestisce il vantaggio da oltre 2″ su Scott, mentre Bassani è terzo con del margine su Lowes e Gerloff. Lecuona è sesto con la Honda, precede Rinaldi. Top 10 completata da Oettl, Locatelli e Mahias.

-3 – Rinaldi passa Lecuona, è sesto.

-1 – TRIONFA BAUTISTA! REDDING E BASSANI SUL PODIO.

Superbike Magny-Cours 2022, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica finale