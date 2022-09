Sainz, che qualifica per la Ferrari: c’è un grande rimpianto per Carlitos

Carlos Sainz ha fatto segnare il terzo tempo nelle qualifiche di Monza, anche se scatterà dal fondo della griglia. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio d’Italia 2022 scatterà con una Ferrari davanti a tutti. Per Charles Leclerc è arrivata la seconda pole position in carriera a Monza dopo quella di tre anni fa, che venne poi trasformata in gara in una fantastica vittoria. Il monegasco ha girato in 1’20”161, battendo per 145 millesimi Max Verstappen, il quale ha tenuto dietro Carlos Sainz grazie ad un giro finale spaventoso.

Oggi c’era poco da fare contro le due Rosse, considerando anche il distacco di Sergio Perez che si è preso un secondo dal compagno di squadra e dal poleman. La Red Bull ha scelto un assetto aerodinamico ben più carico rispetto alla Ferrari, scelta che sul giro secco non ha pagato, ma era un qualcosa che il team di Milton Keynes aveva messo in conto.

Sul passo gara, invece, Verstappen è stato impressionante nelle prove libere, e c’è da dire che il grande favorito resta lui. Il campione del mondo partirà dalla quarta posizione, alle spalle della Mercedes di George Russell e della McLaren di Lando Norris, che beneficiano del caos dettato dalle penalità.

Sainz scatterà invece dal fondo vista la delibera della quinta power unit e l’introduzione di un nuovo cambio, ma i presupposti per rimontare ci sono tutti. Al momento non è ancora chiara quella che sarà la griglia di partenza definitiva, visto che ben nove piloti su venti sono stati retrocessi a causa dei tanti interventi svolti dalle squadre.

Carlitos ha avuto la pole position in mano dopo il primo tentativo della Q3, ma Leclerc e Verstappen hanno tirato fuori quel qualcosa in più che hanno i fenomeni proprio nel momento in cui serviva. Enorme la soddisfazione del pubblico, che in un momento difficile per la Ferrari ha assistito alla resurrezione delle Rosse, proprio sulla pista che, sulla carta, sarebbe dovuta essere più ostica.

Sainz, ecco le sue parole dopo le qualifiche di Monza

Carlos Sainz ha messo a referto il terzo tempo nelle qualifiche di Monza, in cui la Ferrari ha sorpreso tutti, dimostrandosi competitiva sin dalle prove libere. Tutti credevano che la Red Bull e Max Verstappen avrebbero tirato fuori il 100% solo in qualifica, ma la realtà è che la Rossa dotata di un assetto aerodinamico molto scarico ne ha avuto di più, almeno al sabato.

Ora sarà da vedere quello che sarà l’approccio in gara, con la Red Bull più carica che potrebbe usufruire di un minor consumo delle gomme. Verstappen non dovrebbe faticare più di tanto a liberarsi di George Russell e Lando Norris, al volante di vetture che sono più lente di un secondo e mezzo, mentre Sainz avrà il suo bel da fare per rimontare dal fondo.

Nonostante la pole position persa, lo spagnolo è apparso soddisfatto della sua qualifica: “Il primo giro del Q3 è stato davvero fantastico a mio avviso, ma onestamente è stata un’ottima qualifica nonostante il terzo posto finale. Io ho spinto a tutta in ogni sessione, non ho mai alzato il piede dall’acceleratore. Alla fine mi è mancata la scia, e quello mi è costato quei due o tre decimi che non mi hanno fatto andare al massimo. Domani partirò dal fondo quindi mi cambiava poco il risultato della qualifica, andavo forte nelle curve e meno nei rettilinei“.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Carlitos ha aggiunto: “Se avrò un sostegno in più dal pubblico? Non voglio mentire, fa male partire dal fondo, specialmente pensando a quanto va forte questa macchina in questo fine settimana. Io farò del mio meglio e voglio regalare un bello spettacolo. Sarebbe stato bello partire con Charles e lottare per una doppietta, ma io non mollerò di certo. Voglio regalare al pubblico un grande risultato, siamo veloci e sappiamo che possiamo fare bene“.