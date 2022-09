F1 Qualifiche Monza: super Leclerc firma una fantastica pole

Sono andate in archivio le qualifiche di Monza di F1. Grande prestazione della Ferrari con Leclerc. Secondo Verstappen, ma andrà dietro.

Dopo una prima giornata tinta completamente di rosso, il sabato della F1 nel Tempio della Velocità ha assunto una tonalità più bluastra. Dopo essersi nascosto, Max Verstappen ha dato la zampata nell’FP3, anche se Leclerc e Sainz non gli hanno consentito di stabilire un gap rilevante.

Sotto il sole della Brianza e con un grande pubblico sugli spalti, hanno preso il via le qualifiche che, a causa delle numerose penalità in griglia, avranno un significato relativo.

Al semaforo verde subito dentro le Aston Martin, poi le Haas. A fermare per primo il cronometro è Stroll con un 1’24″231 su gomme soft. Poi però arriva l’Alpha Tauri di Tsunoda con un 1’22″762, seguito da Magnussen e Schumacher.

Con l’ingresso dei big, i tempi si abbassano ulteriormente. In primo a fare la voce grossa e Leclerc con un 1’21″280, ma Mad Max, scatenato scende sull’1’20″922.

Gli ultimi istanti non vedono cambiamenti. Verstappen chiude davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz. Si salva De Vries con la Williams nonostante la cancellazione del suo ultimo tentativo.

Eliminati Latifi su Williams, le due Aston Martin davvero in un weekend no, e le due Haas.

Al restart le Red Bull non perdono tempo. 1’21″265 per Mad Max davanti a Perez ed Ham, ma arriva Carlos con un 1’20″878.

A 2′ dalla fine dopo qualche attimo di silenzio tutti di nuovo in pista. Unico a rinunciare è Tsunoda che non ha fermato il cronometro. Norris fa la classica spiata e informa via radio di aver subito un impedimento in pit lane dall’Alpha Tauri di Gasly.

Termina la seconda fase con Sainz a precedere Leclerc e Verstappen. Quarto Perez, poi Ham nonostante un’escursione sulla ghiaia. Eliminati Ocon, Bottas, De Vries, autore di un errore, Zhou e Tsunoda.

Qualifiche della F1 a Monza: la tranche decisiva

Si riprende per gli ultimi dieci minuti. Le McLaren, l’Alpha Tauri di Gasly, le Ferrari e la Red Bull di Perez sono le prime a lanciarsi.

Tra tutti i circuiti, Monza figura tra quelli dove l’ordine di schieramento può non esser determinante per l’esito della corsa a fronte di ampie chance di sorpasso.

1’20″584 per Sainz che mette subito le cose in chiaro, ma è seguito ad un decimo da Leclerc. Via radio Max si lamenta con il suo ingegnere perché Checo non gli ha dato la scia come invece era pattuito. Ci sarà molto da discutere nel box Red Bull questo sabato pomeriggio. Intanto Russell palesa problemi di scivolamento.

A 3′ dalla fine è ancora tutto aperto.Carlos si migliora, ma arriva Charles con un 1’20″161 che fa esplodere le tribune. Dopo il 2019, il monegasco scatterà di nuovo dalla pole in Italia. A panino tra le due Rosse si infila invece Verstappen che tuttavia, come il #55 partirà arretrato. Quarta piazza provvisoria per Perez, quindi Hamilton e Russell, il vero secondo in griglia di domenica e Norris, settimo a 1’4 e domani terzo. Decimo Alonso che ha preferito non registrare alcun tempo.