Quanto costano le auto della Regina Elisabetta? Rimarrete a bocca aperta

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha una passione sfrenata per le vetture di lusso e per le auto d’epoca. Presenti nel suo garage veicoli da sogno.

I reali inglesi viaggiano su auto meravigliose, anche per esaltare l’industria automobilistica britannica. D’inverno siamo soliti osservare la Regina su robuste Range Rover, ma il parco auto è, davvero, spettacolare. Oltre alle Land Rover a trazione integrale, tra cui una Defender sui cui è stata trasportata la bara del principe Filippo di Edimburgo, adattata per la triste occasione nell’aprile dello scorso anno, i reali hanno una serie vetture da fare invidia a chiunque.

L’amore per le vetture Jaguar ha portato la Regina, per sette anni, a bordo persino della Jaguar X-Type station wagon. Harry è stato paparazzato diverse volte sulla modernissima F-Type, oltre all’iconica decappottabile E-Type. Non solo storia, ma anche modernità con la prima auto full electric della casa inglese, la Jaguar i-Pace, acquistata dal Principe Carlo nel 2018. Nel garage non potevano mancare anche le meravigliose Aston Martin che hanno segnato un’epoca. A 21 anni il Principe Carlo ha ricevuto da sua madre un magnifica DB6. La vettura Gran Turismo, prodotta dal 1965 al 1971, sostituì il precedente modello DB5. Il Principe di Edimburgo la diede nelle mani el Principe William in occasione del suo matrimonio nel 2011 con Kate Middleton.

Il garage ha al suo interno altri modelli di Aston, ma a sorprende sono anche le Bentley State Limousine, che furono date ad uso esclusivo della regina. Oltre alla limo, presenti anche i modelli Arnage e l’elegantissima Flying Spur nel 2015. Nonostante il suo amore per le Range Rover, la Regina non ha resistito al fascino della Bentayga. Nel bagagliaio della vettura è montata una radio che può essere usata per contattare direttamente l’Home Office e Downing Street. L’auto è tappezzata con lo stesso tessuto di lana d’agnello delle altre Bentley reali. La Regina non si è accontentata solo di vetture inglesi, ma ha puntato anche sulla solidità delle vetture tedesche.

Il prezzo da capogiro delle auto della Regina Elisabetta

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno presenziato alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize all’Alexandra Palace, viaggiando in una silenziosissima Audi full electric, la RS e-tron GT. William ha anche testato una A7, mentre suo fratello ha preferito di gran lunga una S3, una RS5 e una RS6. Nell’arco di 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra si è seduta su auto meravigliose.

Il 2 giugno del 1953 iniziò il regno della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, quello che sarebbe diventato il più lungo della storia. Infatti, il traguardo della sua trisavola Vittoria venne superato il 9 settembre del 2015, un giorno storico per il Regno Unito. Nel corso del tempo la famiglia reale ha dato anche un esempio importante per l’ambiente. Carlo, ad esempio, ha scelto di convertire la sua Aston Martin DB6 dalla propulsione a benzina ad un’auto spinta a bioetanolo. Una scelta che avrà fatto storcere il naso ai puristi del marchio di Gaydon, ma che ha una sua logica nell’immagine green e progressista dei reali inglesi.

L’emiro del Bahrein, nel 1989, regalò una AM Vantage V8 personalizzata al Principe di Galles. Quest’ultimo la modificò con cambio manuale e livrea British racing green. Nel garage della Regina Elisabetta II vi è anche una magnifica una Rolls Royce Phantom VI. Questo gioiello fu donato alla sovrana per il Giubileo d’Argento del 1977, ossia per i 25 anni sul trono d’Inghilterra. La RR è conservata in un museo, esattamente come la storica Vauxhall Cresta Friary Estate. Tutti i modelli, custoditi nel garage della famiglia reale e nel museo, valgono veramente una fortuna. Secondo una stima di almeno 20 milioni di euro. Di sicuro se battuti all’asta, per il solo fatto di essere stati guidati o posseduti dalla Regina assumono ancora più valore.