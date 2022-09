F1 Olanda, FP3: Leclerc chiude davanti alla Mercedes di Russell

Si è concluso l’ultimo turno di prove libere della F1 in Olanda. Ancora un exploit della Ferrari con Leclerc, ma la Red Bull è lì.

La prima giornata di azione a Zanvoort si è risolta a favore di Mercedes e Ferrari. La Stella ha dominato l’FP1, mentre l’FP2 è stato appannaggio della Rossa. Più incolore è stato l’avvio di weekend della Red Bull, specialmente per i problemi tecnici che hanno colpito Verstappen nel primo turno, e che inevitabilmente hanno influenzato il suo pomeriggio non avendo potuto girare a sufficienza con le soft.

Al semaforo verde Vettel subito dentro con le hard, seguito da Perez con le soft. 1’13″792 per Checo.

Come di consueto al sabato mattina i piloti lavorano sul giro secco, in preparazione alla qualifica pomeridiana. 1’12″309 per Max che passa davanti a tutti.

La sensazione è che nonostante le ciriticità incontrate venerdì, il potenziale della RB18 sia comunque ottimo.

Ed infatti l’olandese scende sull’1’12″196. In questa prima parte di turno il Cavallino e le Frecce d’Argento stanno confermando le performance di ieri.

Mentre l’Alfa Romeo preferisce stare ancora ai box, Sergio gira con alto carico di benzina.

Brivido per Ham che rischia il contatto con l’Alpha Tauri di Tsunoda alla curva 7. In Red Bull lamentano ancora difficoltà in termini di bilanciamento della vettura e sottosterzo, ma in realtà i tempi sono competitivi.

1’11″971 per Sainz che passa davanti a Verstappen e a Leclerc.

A un quarto d’ora dal termine Charles piazza un 1’11″632 seguito da Russell e da Carlos. Ricciardo ultimo dietro a Bottas. Finora si sta rivelando un fine settimana complicato.

FP3 F1 in Olanda, le fasi cruciali

Continua il profonodo del Biscione, così come di Ricciardo che nel 2023 potrebbe trovarsi a piedi. A sopresa sta invece andando bene Schumacher anche se resta da vedere se in corsa saprà mantenersi aggrappatto alla top 10. Il tedesco è di nuovo più veloce del compagno di Haas Magnussen. Buona prestazione per l’Alpine anche se solo con Alonso.

Spavento per il #55 all’ultimo tentativo quando per poco non tampona Perez. In contemporanea Gasly finisce dritto con la sua Alpha Tauri addosso al cartello del 150 metri alla frenata, all’altezza della curva 9.

Alla bandiera a scacchi la Ferrari sorride con Leclerc, a precedere un bravissimo Russell su Mercedes ad appena 66 millesimi. L’inglese dà prova ancora una volta di essere costante e nelle qualifiche potrebbe rappresentare una sort di jolly. Terzo ad un solo decimo Verstappen, che pare avere superato le problematiche dei due turni precedenti. Sainz quarto a tre decimi, poi Hamilton. Sesto Sergio, davanti al Samurai e ad un discreto Vettel. Conserva la nona piazza Schumi, capace di fare meglio di Norris con la McLaren.

Va detto che la forze in campo sono tutte ravvicinate. I primi dodici sono racchiusi in un secondo e l’ultimo, Latifi su Williams è a poco meno di due secondi. Si attende quindi una battaglia per la pole position piuttosto serrata e non sono da escludere sorprese. Su tutte la variabile Albon poco lontano dalla zona calda con la FW44.