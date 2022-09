MotoGP Misano, libere 1: Quartararo vola, Ducati all’inseguimento

La MotoGP scende in pista a Misano per le prime libere, con il miglior tempo di Fabio Quartaro davanti a Miller e Pirro con le Ducati.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini promette spettacolo, ma Fabio Quartararo ha già fatto capire le proprie intenzioni sin dal primo turno di prove libere. Il campione del mondo della MotoGP ha dettato legge sin dai primi minuti, imponendo un ritmo forsennato con la sua Yamaha. “El Diablo” ha siglato il miglior tempo girando in 1’32”313, crono fatto registrare proprio sotto la bandiera a scacchi.

Una prova di forza abbastanza netta quella del rider francese, che sin dalle prime battute si è issato in testa alla classifica, all’interno di un fine settimana in cui vuole interrompere il digiuno di vittorie. La sua ultima affermazione risale infatti al mese di giugno sul tracciato del Sachsenring, prima che Pecco Bagnaia infilasse la serie positiva di tre vittorie consecutive.

Il rider torinese ha iniziato il week-end in sordina, cosa a cui però siamo ormai abituati quest’anno. Pecco è sesto con quattro decimi di ritardo, subito davanti all’altra Ducati di Enea Bastianini, vale a dire il suo prossimo compagno di squadra che è alle ultime battute con il Gresini Racing.

Per quello che riguarda la casa di Borgo Panigale, le miglior performance sono arrivate da Jack Miller e dal sorprendente Michele Pirro. Quest’ultimo, in veste di wild card, si è portato addirittura in terza posizione, a 380 millesimi dal campione della MotoGP e ad un solo decimi dall’australiano, dimostrandosi in gran forma al ritorno in pista.

Buono anche l’approccio delle due Aprilia, con Aleix Espargaró quarto davanti a Maverick Vinales. Ottava la prima Suzuki, quella affidata ad Alex Rins, davanti al nostro Luca Marini ed alla Pramac di Johann Zarco che conclude la top ten. Undicesimo Pol Espargaró sulla prima delle Honda ufficiali, che qui concluse secondo lo scorso anno alle spalle di Marc Marquez.

Dodicesima la KTM di Brad Binder seguito da Marco Bezzecchi ed Alex Marquez, mentre il quindicesimo posto è di Takaaki Nakagami. Alle sue spalle troviamo la seconda Yamaha, vale a dire quella affidata ad Andrea Dovizioso. Week-end speciale per il rider forlivese, che alla fine della gara di domenica lascerà il Motomondiale. Questa volta per sempre.

MotoGP, Quartararo detta subito legge

Il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP si è aperto con la prima sessione di prove libere. Il cielo è nuvoloso sopra al tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, ma per il momento la pista resta asciutta. La qualifica, invece, dovrebbe essere disputata sul bagnato, come avvenne lo scorso anno per il secondo appuntamento che venne disputato su questa pista.

La situazione di classifica vede Fabio Quartararo nuovamente in fuga, con 33 punti di vantaggio su Aleix Espargaró e 44 su Pecco Bagnaia. Quest’ultimo è sicuramente l’uomo più in forma del momento viste le tre vittorie consecutive ottenute ad Assen, Silvertone e Spielberg, ma il gap in classifica è ancora piuttosto ampio.

Lo scorso anno, proprio qui a Misano, Bagnaia e Quartararo furono protagonisti di uno splendido duello che vide vincere il rider torinese, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella di Aragon contro Marc Marquez. Pecco sa benissimo che se vuole continuare a sperare nel sogno mondiale ha bisogno di piazzare il poker, nella consapevolezza che non sarà affatto facile visto che la Yamaha potrebbe ben sposarsi con questo circuito.

Infatti, “El Diablo” parte subito forte nel turno di questa mattina, issandosi in testa alla classifica fin dalle prime battute davanti alla Suzuki di Alex Rins ed all’Aprilia di Maverick Vinales. Il campione del mondo della MotoGP migliora giro dopo giro, ritrovandosi anche coinvolto in un piccolo diverbio con un collega che lo ha rallentato nel corso di un attacco al tempo.

Nonostante un piccolo errore, l’iridato si migliora ancora ed allunga sui rivali, ma a sorpresa sale in seconda posizione Michele Pirro, presente in questo fine settimana come wild card della Ducati, in livrea Aruba.it. L’italiano si mette addirittura davanti a Quartararo, togliendosi una gran bella soddisfazione anche se chiaramente è una classifica poco realistica.

I big per il momento restano cauti, con Bagnaia che risale quinto, mentre Vinales è subito davanti con un paio di decimi di ritardo dal tandem di testa. Lo spagnolo conferma il grande feeling trovato con la RS-GP portandosi in testa al gruppo, con Marco Bezzecchi che dalle retrovie inizia a spingere cercando di emergere dalle difficoltà di inizio turno.

Quartararo è in gran forma ed abbassa nettamente il miglior tempo, ma impressiona soprattutto per un gran ritmo sul passo, che conferma le buone aspettative che c’erano sulla Yamaha del campione per questo tracciato. Jack Miller con la Ducati si mette in seconda posizione davanti a Vinales, mentre Bagnaia, per ora, resta nascosto.

Fabio continua a fare il bello ed il cattivo tempo, e conclude il turno di questa mattina davanti a tutti con un passo davvero impressionante. Vero è che le Ducati tendono a partire sempre in sordina, specie con Bagnaia, ma è chiaro che il ritmo mostrato sin qui dal francese potrebbe rivelarsi un campanello d’allarme notevole per il fine settimana.

Jack Miller si infila al secondo posto davanti a Pirro negli ultimi minuti, e l’australiano è uno di quelli che spera nella pioggia per la sessione di qualifica di sabato pomeriggio. Il futuro pilota della KTM va sempre fortissimo con il bagnato, e chissà che non possa essere l’occasione per un ritorno alla vittoria che manca ormai da un anno e mezzo.

Dal canto suo, Bagnaia deve sperare in un rapido miglioramento della sua moto, anche se ha dato l’impressione di non voler assolutamente forzare. La Ducati ha un passo molto buono ormai su tutte le piste, come si è visto anche a Silverstone e ad Assen, ed è per questo che Misano assume un’importanza davvero capitale. Il turno pomeridiano ci darà altri spunti d’interesse, nella speranza che il meteo resti asciutto. Alle 14:10 la seconda sessione di libere.