F1 Olanda, FP1: Mercedes al top con Russell. Verstappen si ferma

Si è chiusa la prima sessione di prove di F1 sul tracciato di Zandvoort. Grande sorpresa in vetta con Mercedes. Ferrari terza con Sainz.

Dopo appena una settimana, la F1 torna in azione in Olanda, patria del campione del mondo in carica Verstappen. Il pilota della Red Bull è reduce da un weekend strepitoso in Belgio in cui, penalizzato per la sostituzione di diverse parti della power unit, era stato costretto a rimontare dalla 14esima piazza. Un recupero prodigioso che lo ha visto trionfare davanti al compagno di squadra Perez, con un vantaggio di 17″. Al terzo posto giunto Sainz, mentre Leclerc aveva dovuto accontentarsi del sesto posto per l’ennesima gaffe del box Ferrari, mescolata ad una buona dose di sfortuna.

Al semaforo verde subito grande traffico. La gomma preferita dal gruppo è quella dura. Il primo a fermare il cronometro è Lando Norris su McLaren con un 1’15″646, seguito da Alonso e Ricciardo.

Ghiaia per Mick Schumacher. Il pilota Haas riesce comunque ad uscirne senza difficoltà. La Aston Martin di Vettel in azione con i rastrelli per le rilevazioni aerodinamiche.

Intanto al vertice della classifica si posiziona l’altra papaya di Daniel Ricciardo con un 1’15″263. Ma arriva l’eroe del circuito Verstappen che firma un 1’14″714, sempre con compound hard.

Errore senza conseguenze per Magnussen, mentre Mad Max rimane bloccato in pista per un guasto al cambio. Primo intoppo per Red Bull dopo nemmeno dieci minuti dallo start. Bandiera rossa.

Durante lo stop Schumi viene messo sotto investigazione per aver lasciato la pit lane con semaforo rosso. Poi però i commissari decidono di archiviare il caso.

Alla ripresa Alonso porta la sua Alpine in vetta con un 1’13″36 su soft. Con le soffici i tempi si abbassano notevolmente. Lo dimostra l’12″845 di Sainz.

A circa un quarto d’ora dal termine la Mercedes si fa notare con George Russell che segna un 1’12″455 su morbide. Hamilton è addirittura penultimo davanti a Seb. Interessante notare come, a conferma di quanto mostrato a Spa, Alex Albon, è di nuovo in top 10 con la Williams. Esattamente l’opposto del team mate Latifi, sempre nelle parti basse della graduatoria.

FP1 della F1 in Olanda, i momenti chiave

A meno di 10′ dalla fine Ham si porta a due decimi dal collega di marca. Alla Rossa, Carlos sembra per il momento più in forma di Leclerc. Male invece l’Alfa Romeo con Zhou sedicesimo e Bottas diciottesimo.

Buona performance per ora della McLaren con entrambe le monoposto nei primi, nei dieci anche le due Alpine.

Continuano le news positive in casa Frecce d’Argento. I long run del #63 sono di tutto rispetto. Che domenica possa esserci un rivale in più per il Cavallino?

Bandiera a scacchi! Doppietta Mercedes con George davanti a Lewis, poi Sainz. Seguono Norris, Ricciardo e Leclerc. A nove decimi abbondanti la RB18 di Checo, quindi Alo e Ocon. Resta decimo un ottimo Albon, a precedere Schumacher che fa meglio di K-Mag.

Ha potuto compiere appena sette tornate Mad Max, per il problema tecnico accusato nelle prime battute.