Valentino Rossi, colpo di scena clamoroso: arriva l’annuncio

Il Dottore si è ritirato dalla MotoGP nel 2021, al termine di una annata complicata. I tifosi di Valentino Rossi potranno gioire per una news sorprendente.

II nove volte campione del mondo scenderà in pista nel prossimo weekend in Germania per la tappa del Fanatec GT. Ecco gli orari della corsa di Hockenheim. Il pesarese ha deciso di continuare la sua avventura nel Motorsport sulle quattro ruote. Dopo aver chiuso al decimo posto la tappa finale di Valencia, nel 2021, il pilota ha salutato tutti. L’addio alla top class è stato doloroso, ma il pilota si è saputo consolare con tante piacevoli novità.

Oltre all’affascinante avventura a bordo dell’Audi R8 LMS, il Dottore ha vissuto una emozione fortissima. La compagna Francesca Sofia Novello ha dato alla luce la loro prima figlia. Giulietta è nata la notte tra giovedì 3 e venerdì 4 marzo 2022. Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono sempre più uniti ed innamorati. L’ex pilota della Yamaha ha conosciuto Francesca in occasione di una partecipazione al Rally di Monza nel 2016. Tra i due è subito nato un forte legame, che lo ha aiutato nei momenti peggiori. Dopo un quarto di secolo non è stato facile lasciare la MotoGP.

Il nove volte campione del mondo, una volta detto addio alla Motomondiale, ha scelto di conciliare i suoi impegni nel Motorsport con una vita più tranquilla, accanto alla sua famiglia a Tavullia. Un nido di amore, in pieno stile VR46. La modella che ha lavorato anche come ombrellina in pista ha avuto un colpo di fulmine per il campione italiano. La fidanzata ha quattordici anni in meno del centauro, tuttavia gli interessi sono gli stessi. Non a caso si sono conosciuti ad un evento motoristico. La scelta di correre un campionato con un numero di tappe limitato è nata anche per stare accanto alla sua famiglia.

Valentino Rossi, secondogenito in vista

Dopo essere diventati genitori della piccola Giulietta, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novella vorrebbero un maschietto. Come riportato dal magazine Motosprint, il nove volte campione del mondo potrebbe diventare papà bis. Al settimanale Chi, la compagna del Dottore aveva dichiarato di voler dare un fratellino a Giulietta. “Ci piacerebbe avere un maschietto. Ma non più di due figli”, aveva annunciato Francesca Sofia Novello. Chissà che non arrivi anche la notizia delle nozze tra i due piccioncini in futuro. La storia d’amore, infatti, viaggia a gonfie vele.

Il pilota dovrebbe correre nel team WRT anche il prossimo anno. Il rapporto con Audi è positivo, anche se non sono arrivati straordinari risultati. La presenza in pista di un campione famoso come Valentino Rossi, naturalmente, fa la differenza. Lo si è visto con il calo di ascolti e di presenza di pubblico sugli spalti. La marea gialla è rimasta orfana del campione che, per un quarto di secolo, ha infiammato le domeniche degli italiani. La crisi di ascolti della MotoGP è dettata, inoltre, anche dall’assenza di un centauro come Marc Marquez. Pol Espargarò, l’ammissione su Marquez: sentite cosa ha fatto per lui.

L’ex pilota della Yamaha continua a seguire il Motomondiale. Il suo team VR46 ha debuttato, nel 2022, in MotoGP con in sella Luca Marini e Marco Bezzecchi. Il fratello del Dottore ha colto una ottima quarta piazza in occasione dell’ultimo appuntamento in Austria. Quando può, Valentino Rossi, è sempre al fianco dei suoi giovani talenti per dispensare qualche consiglio. L’Academy VR46 ha dato tanti frutti, nel corso degli ultimi anni. Soddisfazioni enormi, ma nulla a che vedere con l’opportunità di ridiventare padre.