Alonso-Hamilton, interviene la Mercedes: Wolff “demolisce” lo spagnolo

Tensione tra Alonso e Hamilton nel GP del Belgio 2022: anche Wolff è intervenuto per un commento sulla vicenda.

Contatto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton al primo giro della gara di Formula 1 a Spa-Francorchamps. Ad avere la peggio è stato il secondo, che ha poi dovuto ritirarsi per i danni alla sua macchina. Sue le colpe dell’incidente, ha stretto troppo l’avversario in curva 5.

Intervistato nel post-gara, il sette volte campione del mondo si è assunto le sue responsabilità. Ha riconosciuto di aver commesso un errore. Tuttavia, ha anche deciso di non andare a chiedere scusa direttamente allo spagnolo: “Lo avrei fatto, ma poi ho sentito cosa quello che ha detto. Ora so cosa pensa di me, è bello saperlo”.

Il riferimento del pilota Mercedes è allo sfogo via radio del collega dell’Alpine, che era furioso per il contatto e ci è andato giù pesante: “Che idiota! Questo ragazzo sa guidare solo quando parte primo”. Parole che l’inglese non ha preso affatto bene, ovviamente, e che lo hanno spinto a non avere un confronto diretto per chiarire quanto avvenuto dopo il via della gara.

Mercedes F1, Toto Wolff risponde ad Alonso

Era da tanti anni che tra Hamilton e Alonso non c’erano tensioni, anche perché è da tempo che non sono in lotta in pista e dunque non si sono creati motivi di contrasto. A Spa-Francorchamps si sono trovati a duellare ed è andata male, almeno per Lewis. Il team radio dell’asturiano è stato la conseguenza della foga del momento per un contatto che avrebbe potuto rovinargli la gara.

Chiaramente, le sue parole non hanno fatto piacere al rivale, che si è sentito dire che sa guidare solamente se parte davanti. Un affronto poco rispettoso e che lo ha persino spinto a non andare a chiedere scusa, cosa che avrebbe fatto normalmente in questa circostanza.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, è intervenuto in merito alla vicenda e ha dato una risposta secca all’indirizzo di Fernando: “È vero, Lewis è partito davanti tante volte e ha conquistato sette titoli. Quindi sembra che la strategia funzioni”.

Insomma, Hamilton è un sette volte campione del mondo e pungerlo sul fatto che sia abituato a partire davanti è fuori luogo. A Spa si è trattato di un errore, riconosciuto sia dallo stesso Lewis sia da Wolff, però non era necessario esagerare con le parole. A caldo capita di parlare un po’ sopra le righe, non è la prima volta, e magari i due piloti avranno modo privatamente di chiarirsi. O forse no.