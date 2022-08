Alonso fa a pezzi la Ferrari: frecciatina pure per Hamilton

Alonso furioso con Hamilton per il contatto in gara: poi commenta l’ammissione di colpa del pilota Mercedes.

Inizio di Gran Premio del Belgio pieno di emozioni. Tra queste anche il contatto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton al primo giro, con il secondo che ha avuto la peggio e poi si è dovuto ritirare.

Il pilota della Mercedes ha stretto troppo a Les Combes e ha provocato l’impatto. I danni alla sua W13 gli hanno impedito di proseguire la corsa, invece lo spagnolo non ha avuto conseguenze e ha terminato con un ottimo quinto posto al traguardo.

Dopo il contatto con Hamilton, il due volte campione del mondo di F1 si è sfogato pesantemente contro di lui in un team radio: “Che idiota! Mi ha chiuso la porta dall’esterno. Abbiamo avuto una grande partenza, però questo ragazzo sa guidare solo quando parte primo”. Parole al veleno verso il driver inglese.

F1 GP Belgio 2022: Alonso vs Hamilton e frecciata alla Ferrari

Alonso al termine della gara a Spa-Francorchamps ha così commentato l’episodio che lo ha visto protagonista con Lewis al primo giro: “Per me è stato un errore da parte sua, pensava che non ci fossi più. Si tratta di un incidente di gara, queste cose possono succedere al primo giro. Sicuramente ero frustrato in quel momento. Lui poi si è assunto le sue responsabilità ed è positivo da parte sua”.

Il 41enne asturiano è stato decisamente fortunato a non avere danni alla sua macchina, altrimenti sarebbe sfumata la chance di fare un grande risultato oggi in Belgio. Il quinto posto è arrivato grazie a un errore di Charles Leclerc, che nell’ultimo pit stop è andato leggermente troppo veloce in pitlane e si è presto cinque secondi di penalità, scalando sesto.

Molti sono rimasti sorpresi dalla sosta della Ferrari, visto che il pilota monegasco è uscito appena davanti a Fernando e quest’ultimo è poi passato al termine del rettilineo del Kemmel. Era il penultimo giro, poi Leclerc si è rimesso davanti al rivale e non ha avuto più problemi fino al traguardo. Poco dopo, però, gli è arrivata l’amare notizia della sanzione.

Alonso ha detto la sua opinione anche sulla decisione della Ferrari di fermare Leclerc nel finale senza avere un vantaggio netto su di lui: “Non sono rimasto sorpreso. La Ferrari ha fatto cose strane ultimamente e questa è stata un’altra”. Non gli si può dare torto nelle sue considerazioni.