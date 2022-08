Verstappen, aspettative alte per la gara: ecco l’obiettivo minimo

Max Verstappen ha piazzato una grande pole position in Belgio, ma dovrà rimontare dalle retrovie. Ecco il suo commento dopo le qualifiche.

Con una prova da fenomeno, Max Verstappen si è preso sul campo la pole position del Gran Premio del Belgio, demolendo in lungo ed in largo la concorrenza. Il campione del mondo ha sfruttato un treno di gomme Soft per annichilire i suoi rivali, girando in 1’43”665, tempo con il quale ha staccato di ben 632 millesimi Carlos Sainz.

La Red Bull è sicuramente superiore alla Ferrari su questo tracciato, ma c’è da dire che l’olandese sta facendo una bella differenza come suo solito. La conferma arriva dal fatto che Sergio Perez ha ottenuto il terzo tempo, ma a ben sette decimi dal suo compagno di squadra, con Charles Leclerc solo quarto a quasi nove decimi dal rivale per il mondiale.

Tuttavia, ricordiamo che sia Verstappen che il monegasco andranno a scattare dalle retrovie per via delle diverse penalità ricevute, e li dovremmo ritrovare in quattordicesima e quindicesima posizione sullo schieramento. Visto il ritmo mostrato in qualifica, c’è da scommettere che Super Max rientri a tutti gli effetti tra i favoriti per il successo finale, ricordando che in Ungheria ha vinto partendo decimo.

La prova di forza del figlio di Jos è stata micidiale, con una RB18 dotata del telaio alleggerito che ha superato in ogni aspetto la Ferrari, persino nel tratto centrale dove la Rossa era chiamata a fare la differenza. Sainz partirà davanti a tutti, ma visto il delta di velocità sui rettilinei sarà davvero difficile pensare di poter tenere dietro Perez, che vorrà sicuramente riscattare una qualifica deludente.

Verstappen, ecco il suo commento dopo le qualifiche

Max Verstappen ha salutato con grande soddisfazione la conquista della pole position, che dovrà però cedere a Carlos Sainz per via della penalizzazione. Che il campione del mondo e la Red Bull sarebbero stati molto forti a Spa-Francorchamps ce lo saremmo aspettati senza troppi problemi, ma un margine così ampio è davvero inquietante per i tifosi ed i membri della Ferrari.

A destare stupore sono anche le difficoltà di Charles Leclerc, a muro nelle ultime libere e davvero in crisi con la macchina per tutto il fine settimana, se non per un exploit arrivato durante la sessione centrale delle qualifiche. Battere questo Verstappen appare davvero impossibile, e l’olandese vuole allungare ancor di più in classifica prima della sua gara di casa.

Al termine della sessione, Super Max ha analizzato il suo giro: “Quella di oggi è stata una qualifica davvero fantastica, ma è da tutto il week-end che siamo veloci, ci sentiamo sul pezzo. La macchina ha funzionato molto bene e la stiamo soltanto ottimizzando, abbiamo messo tutto insieme in qualifica e tutto ha funzionato alla grande. Chiaramente nelle prove ho fatto attenzione al numero di gomme che ho utilizzato, devo pensare alla gara visto che partirò da dietro“.

L’olandese non vuole affatto arrendersi, ed ha tutte le intenzioni di rimontare per ripetere l’impresa già fatta quasi un mese fa in quel di Budapest: “Sono molto contento di aver fatto la pole position qui in Belgio, la pista è fantastica ed i tifosi altrettanto. Ci sono dei tifosi fantastici e spero che si siano divertiti. Come approccio alla gara? Dobbiamo rimontare, con una macchina come questa sarebbe davvero un gran peccato non riuscire a concludere sul podio, per cui ci proveremo“.

Super Max riuscirà a ribadire quanto fatto in Ungheria? Visto il passo messo in mostra in questi giorni c’è da scommetterci che se la giocherà fino in fondo, per umiliare nuovamente una Ferrari che appare in enorme difficoltà. Il campione del mondo è in un periodo di forma smagliante, che lo vede volare tranquillamente verso il bis iridato. La F1 è ormai nelle sue mani, e c’è da scommettere che sarà davanti per anni.